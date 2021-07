Una de las sorpresas que dejó este mercado de transferencias, en el fútbol colombiano, fue el traspaso de Vladimir Hernández al Independiente Medellín, proveniente del eterno rival, Atlético Nacional.

Esto, sorprendió hasta a los propios hinchas 'poderosos', porque no es muy común que un jugador de estas características cambie de equipo de esta manera.

Más allá de eso, 'Vlacho' entregó sus primeras palabras desde su llegada al 'equipo del pueblo', y uno de los temas por los que más se le preguntó en la rueda de prensa fue por la salida del 'verdolaga'.

"Con el 'profe' Alejandro hablamos mucho en este tiempo. Obviamente él quería contar conmigo, pero ya fue una decisión de mi familia y mía de poder coger otro aire por temas que venían pasando", indicó de entrada.

Además, resaltó que: "Yo creo que hubo como esa ruptura (con la afición) al no haber ganado nada en tanto tiempo. Si la hinchada ve que el equipo no consigue títulos, obviamente me iban a señalar porque yo era uno de los jugadores con más tiempo".

Y reveló que "La decisión de salir también fue porque Nacional quería una renovación con jugadores nuevos. Ha traído un ídolo al club (Dorlan Pabón) y es importante para ellos".

También, el jugador araucano tuvo tiempo para charlar sobre el recibimiento de su nuevo entrenador, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

"Estoy contento. El recibimiento del 'profe' fue excelente. Es un orgullo poder trabajar con un técnico como el Bolillo, con tanta experiencia y tantas selecciones. Lo motiva a uno mucho para dar lo mejor. Espero estar al 100% y brindar todo ese fútbol que necesita y que el 'profe' quiere que ponga dentro del terreno de juego", concluyó.

Hernández espera poder entregar lo mejor de su fútbol en la Liga colombiana 2021-II al Medellín, que iniciará su camino enfrentando a Águilas Doradas, este viernes, a partir de las 8:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.