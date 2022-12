Vladimir Hernández y su objetivo de vestir la camiseta de Colombia en un juego oficial

El volante, quien está contento por el presente que vive en el Atlético Nacional, destacó, en entrevista con ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’, su deseo de ser convocado al combinado ‘tricolor’.

“Todo jugador colombiano quiere vestir la camiseta de la Selección. Ese ha sido mi objetivo desde hace mucho tiempo”, expresó Vladimir Hernández, quien fue llamado para un duelo amistoso contra Brasil, en enero de 2017, que se realizó como homenaje a las víctimas del Chapecoense.

Publicidad

Espera con ansias ser llamado para los juegos de preparación que se jugarán este 23 y 27 de marzo contra Francia y Australia, respectivamente.

Vea también: Cientos de hinchas de Millonarios se tomaron el Obelisco, de Buenos Aires

Además, reconoció que pasa por un buen momento en Nacional: “aquí me han dado la confianza y las cosas están saliendo muy bien. Desde que llegué sentí muy buena vibra. Tengo mucho más para dar”.

A Junior, su exequipo, no lo enfrentará hasta la fecha 16 de la actual Liga Águila, pero de una vez dejó claro que “si le meto gol no lo celebro por respeto a todo lo que el club y los hinchas me dieron”.

Publicidad

Por último, respecto al rival de este miércoles por Copa Libertadores, Vladimir Hernández aseveró: “Delfín será un rival duro y la clave será la paciencia, hasta encontrar espacios”.

Este encuentro, por la segunda fecha del Grupo 2, será a las 7:45 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Los ‘verdolagas’ le ganaron 0-1 a Colo Colo en su primera salida.