Voces autorizadas en Atlético Nacional analizaron el gol que Tolima le hizo a Kevin Mier

Deportes Tolima volvió a ganarle a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. En esta ocasión, fue victoria por la mínima diferencia con gol de Gustavo Ramírez, en el que estuvo comprometido Kevin Mier, guardameta de los 'verdolagas', y a quien le llovieron críticas por esa anotación.

Justamente, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a cuatro arqueros históricos del conjunto antioqueño para conocer sus respectivas opiniones sobre el tanto que le hicieron al joven golero.

Óscar Córdoba

“En la acción del gol de Deportes Tolima, donde está comprometido Mier, creo que lo sorprende la jugada y al final del ejercicio no sabe cómo resolverla. No estaba bien perfilado, perdió de vista la pelota, la trayectoria se le mueve en el aire. Y en ese momento no supo si agacharse, si patearla, y eso llevó a que cometiera el error dentro de la situación específica. Me parece que confió demasiado en el ‘Rifle’ Andrade y por ningún motivo llegó a pasar por su cabeza que este podía perder el balón en el medio campo y, más aún, que le patearan desde semejante distancia”.

Jaime Barrientos

“Yo lo que observé en el gol que le anotaron a Atlético Nacional, y me parece que eso es bueno también resaltarlo, el gol se lo hacen al equipo, así como cuando algunos goles terminan siendo anotados por el equipo. Yo veo que Nacional en su intento habitual de elaborar y salir jugando desde atrás, pierde la posesión del balón, el jugador del Tolima entiende que el equipo va saliendo y patea desde lejos, normalmente esos balones cuando son desde tan lejos van más arriba de lo que fue el de anoche. Kevin va saliendo con su defensa como es habitual, achicando y ya cuando retrocede lo coge a contra pie, intenta resolver con los pies, y lastimosamente para él y para el equipo no pudo sacarla. Claro que hay unos errores individuales, pero que terminan obviamente siempre siendo una consecuencia para el equipo completo y el más visible es el del arquero, es normal en este juego. Yo creería que con las actuaciones que él viene teniendo, hay que seguirlo acompañando y respaldándolo. No es el único gol que le van a hacer donde él sea el más visible. Seguramente van a ser más las atajadas y las salvadas que va a ir teniendo, como lo ha mostrado en los partidos pasados, pero esa es la vida normal de un arquero. Que le hagan este tipo de goles seguramente lo van a fortalecer mucho más a él, porque es un pelado que tiene una cabeza y una mentalidad muy fuerte”.

Edigson Velásquez

"Yo pienso que no era una pelota complicada, retrocede bien, agranda bien su posición, pienso que no debía haber retrocedido tanto. Ya tenía que haber un momento donde tenía que plantarse y ya clausurar la jugada de Ramírez, que lo ve adelantado pero no es una pelota que va aérea, no es una pelota que va muy complicada. Entonces yo pienso que ahí tenía que haberse plantado y no seguir corriendo hacia atrás, y tirar los pies después hacia adelante como a tratar de rechazar la pelota. Esa fue de pronto la falla que tuvo Mier en esta jugada de gol”.

José María Pazo

“Acciones como estas suceden muy poco en un torneo y si logran suceder en varias ocasiones, le sucedería de pronto a un portero o a un equipo que juegue con defensa muy alta, buscando presiones tras pérdidas en campo contrario. Y el portero siempre va a tener la obligación de estar fuera de su área, y en cuanto pierda su equipo la pelota y la intención del contrario sea enviar o rematar al arco de cierta distancia, el recorrido debe hacerlo con la intención del jugador contrario, del pateador, en este caso si la pelota va rastrera y va en dirección al portero, debe detenerse antes que la pelota le llegue a él, porque si no se le va a complicar. Porque haciendo un recorrido dorsal es muy difícil recoger una pelota con la mejor técnica que pueda tener el jugador, en cambio si hace el recorrido y en el trayecto del recorrido de esa pelota, pues ya él se dio cuenta que la pelota no lo va a sobrepasar por arriba, sino que la pelota va rastrera, pues debe detenerse y dominar o controlar la pelota con la mejor técnica que él pueda tener. Y mucho más si está dentro de su área y ya ha recorrido algún espacio. Acciones como estas se presentan muy poco y hay que trabajarla, por supuesto, para cuando se presente. Y hay momentos que los equipos están apretando y uno tiene que estar en ciertas ubicaciones donde va a estar exponiendo mucho espacio en su espalda y le va a tocar hacer un cierto recorrido en un momento dado”.