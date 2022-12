Volvió el ‘show’ del ‘Pecoso’ al fútbol colombiano: sus declaraciones más polémicas

El estratega manizaleño fue presentado oficialmente como entrenador del América de Cali, su nuevo equipo tras un año sin dirigir en el balompié de nuestro país.

Fernando ‘El Pecoso’ Castro regresa a los banquillos del fútbol colombiano para dirigir al América de Cali, que se encuentra en un momento complicado y necesita empezar a sumar de a tres en la Liga Águila.

El manizaleño está acostumbrado a este tipo de desafíos y ha salido avante en muchos de ellos, gracias a su carácter fuerte y su disciplina en el trabajo.

Sin embargo, no es lo único que Castro Lozada le aporta al fútbol de nuestro país, pues a su forma de ser y su manera frontal de decir las cosas, se suman sus frases y ocurrencias, varias de ellas divertidas.

A propósito de su oficialización como nuevo técnico del América, GolCaracol.com recuerda algunas de las frases más polémicas del ‘Pecoso’, como jugador y como técnico. ¡Regresó el show!

Las 15 más recordadas

1. No es el genio, es la cara

"No es que sea de mal genio, es que es la cara que yo tengo, entonces parece que estuviera haciendo mala cara o alguna cosa. Míreme bien. ¿Parece que estuviera bravo? No, esa es la expresión mía", dijo hace unos días en su presentación como entrenador de América.

2. Su exigencia

“Yo no soy regañón, soy demasiado exigente, muy temperamental. La letra con sangre entra”, dijo cuando peleaba el título con el Deportivo Cali, en 1996

3. Las mañas de futbolista

“Distraje a muchos jugadores pegándoles chicles en la cabeza, para incomodarlos, tiré maletines a la cancha, balones, etcétera”, confesó en una entrevista en sus días como jugador.

4. La pelea con el argentino Husaín

“Inocente no soy. Como ya sabía que el árbitro me iba a expulsar, pensé: ‘Husaín también se va’. Lo agarré, lo hice reaccionar y me pegó”. Esto respondió tras halarle el pelo a Claudia Husaín en un juego entre América y River Plate, en 2003.

5. Mal padre

“Lo que le dije, para mí, no es malo. Le dije que por ser mal padre, Dios lo está castigando”, contó ‘El Pecoso’ que le dijo al jugador del Deportivo Cali Elkin Murillo. El jugador lo acusó de desearle la muerte a su hijo.

6. El Renault 4

“Si Santa Fe era tan Ferrari tengamos en cuenta que ‘Bolillo’ me reemplazó a mí, pero ahí entonces ya no es Ferrari sino un Renault 4 viejo”. Esto dijo en 2011 cuando al Santa Fe que dirigía le apodaron así.

7. El Quindío que goleaban

“Creo que si yo vengo con este Quindío en el año 85, con el doctor Ochoa Uribe, no pasó de Palmira para acá, no alcanzo a llegar, me golean”, dijo en 2011 tras un América vs. Quindío.

8. Su recuerdo de Calero

“Miguel Calero me decía “care loco””, dijo recordando al desaparecido aquero del Pachuca, de México, y la Selección Colombia.

9. No tiene hoja de vida

“Yo nunca paso la hoja de vida, siempre me llaman”, dijo en 2013 cuando estaba sin equipo.

10. Un entrenador que no se regala

“Hay técnicos que se van a trabajar por cualquier cosa, se regalan y firman un contrato a término definido. Yo no me regalo”, dijo en 2014 tras asumir en el Atlético Huila.

11. Se llenan los moteles y se acaba el ron y el aguardiente

“Yo puedo planificar un entrenamiento en la mañana, y se me van, pero se me llenan los moteles, y se acaban el ron y el aguardiente en Neiva”, dijo en 2014 cuando dirigía al Huila.

12. Su sentido de humanidad

“Yo pensé que le habían roto la pierna a Juan Carlos Guazá por los gritos del jugador, entonces tiré la camilla rápido para que lo atendieran”, fue lo que dijo en 2015 tras lanzar una camilla al campo de juego en un partido entre Uniautónoma y Deportivo Cali.

13. Cali, a la altura del Barcelona

“Eliminaron al Barcelona, de España, al Benfica, de Portugal (ambos de Champions League), y acaba de quedar eliminado el Deportivo Cali (Copa Libertadores), tres equipos grandes”.

14. La pensión

“Tuve que decirle a un abogado que hable con los dirigentes y les exija. Le pasé la lista desde el día que firmé contrato hasta el día que renuncié y salí de la institución. Estoy esperando que los señores cancelen salud y pensión para poderme jubilar”, le contó en julio a Golcaracol.com sobre las dificultades que ha tenido para gozar de su jubilación.

15. El valor que tiene

“Ofrecen lo que uno ganaba hace 15 o 20 años atrás, entonces no hay esa motivación. Con la trayectoria, el trabajo que se ha hecho y los años que tengo en el fútbol, tengo un valor”, le dijo en el mismo diálogo a este portal y un mes después lo llamaron para que asuma en el América de Cali.

