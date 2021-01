Vuelve y juega: inquietan las aglomeraciones de hinchas de clubes del fútbol colombiano

Mientras que en el día a día se siguen conociendo alarmantes cifras de contagios por coronavirus en un alto porcentaje de las ciudades de Colombia, a la par son desconcertantes algunas nuevas aglomeraciones de hinchas de equipos de fútbol de nuestro país.

Y es que en las últimas horas se conocieron en redes sociales reuniones masivas de seguidores de Atlético Nacional en la ciudad de Armenia, cuyas autoridades locales negaron el préstamo del estadio Centenario para el partido de Copa frente a Tolima .

Pero eso no fue todo. En la cuenta de Twitter del Independiente Medellín se publicaron fotografías de la llegada del equipo al estadio Atanasio Girardot, con un recibimiento de varios seguidores. Estos hechos no paran de causar malestar entre las autoridades, justo cuando se supo que la ciudad de Tunja no prestó el estadio La Independencia para el juego entre Patriotas y América .

Cabe señalar que ya en el mes de diciembre, en el marco de la final de la Liga del fútbol colombiano causaron polémica y críticas actos relacionados con los fanáticos de los mismos 'Diablos rojos' en Bogotá, antes del partido contra Santa Fe .