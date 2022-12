Vuelve y sale a relucir en redes sociales el salario del Presidente de la Dimayor

En su cuenta de Twitter, el comentarista Iván Mejía Álvarez se refirió al protocolo que le presentó el ente que rige el fútbol en Colombia al gobierno colombiano, en medio del coronavirus.

Este lunes, Mejía Álvarez entregó una noticia en su cuenta de Twitter, en la que hace alusión a la sensación que dejó en el Gobierno Nacional el protocolo de salubridad que presentó la Dimayor para poder retomar la Liga, a puerta cerrada. De paso, el experimentado periodista aprovechó para recordar el salario que, según él, percibe el presidente Jorge Enrique Vélez.

"Por Incompleto, costoso, inviable y alejado de la realidad el gobierno devolverá el protocolo a Tuerquita VELEZ. Otra mentira de este culebrero.El fútbol se cae a pedazos pero el se sigue metiendo 70 palos por decir mentiras . El verbo Renunciar” no está en su diccionario", escribió Iván Mejía.

Por Incompleto, costoso, inviable y alejado de la realidad el gobierno devolverá el protocolo a Tuerquita VELEZ. Otra mentira de este culebrero.El fútbol se cae a pedazos pero el se sigue metiendo 70 palos por decir mentiras . El verbo Renunciar” no está en su diccionario. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) May 4, 2020

Cabe señalar que en la mañana de este lunes, Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, afirmó en un foro organizado por la Acord que “el presidente Duque ha sido claro, la salud por encima de cualquier consideración, pero eso no quiere decir que uno no tenga que empezar a mirar la salud con la reapertura del deporte. Aquí no se puede tener afán, simplemente por llenar intereses particulares, acá hay un afán de proteger la salud del futbolista y el entorno que hace parte del regreso del deporte".