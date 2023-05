Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortiz y Omar Albornoz hablaron de su polémica situación en Junior

Aún se sigue hablando de la polémica que hubo en Barranquilla por temas de indisciplina de varios futbolistas del Junior. De hecho, Luis ‘Chino’ Sandoval salió del equipo ‘tiburón’, luego de que le rescindieran el contrato.

A él se le suman cuatro jugadores más: Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortiz y Omar Albornoz, quienes están siendo investigados por la institución rojiblanca.

Por eso, el viernes estos futbolistas hicieron ss descargos en la sede administrativa del Junior, y en la salida fueron abordados por la prensa barranquillera. ¡Unos hablaron más que otros!

César Haydar fue el que más respondió a las preguntas de los medios, y se mostró tranquilo ante el tema, afirmando que no hizo nada, y que pronto se conocerá la verdad.

Publicidad

“No pasó nada, en su momento sabrán la versión. Yo pertenezco al club, hasta que se den los descargos, se sabrá la verdad y estaremos nuevamente a disposición. Ahorita hay que pensar en clasificar. Yo no hice nada, y haré lo que todo barranquillero le gusta cuando está caído, aunque esté en el piso arrodillarme y pedir disculpas”, afirmó el zaguero central a ‘El Ámbito’.

Además, Haydar no quiso abarcar mucho en el tema de la salida de Luis ‘Chino’ Sandoval: “Tendrá sus razones, sus temas familiares, algún tema le afectó”.

Por otra parte, José Ortiz mencionó que “todo está bien, no hay problema de nada. Siempre he trabajado y he hecho las cosas bien”.

Publicidad

Luego, Walmer Pacheco contó que se presentó a la sede del Junior “para aclarar la situación y más nada. Ya, te contesté lo que tenía por decir”.

Para terminar Omar Albornoz simplemente dejó unas cortas palabras ante las preguntas del periodista, afirmando que “no tengo nada que decir”.

Ahora, habrá que esperar qué decisiones tomarán en el Junior de Barranquilla con estos cuatro futbolistas implicados en supuestos temas de indisciplina. Por el momento, ninguno está siendo tenido en cuenta por el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

¿Cómo va el Junior en la Liga BetPlay 20223-I?

El equipo barranquillero dirigido por Hernán 'Bolillo' Gómez está en el noveno puesto de la tabla de posiciones del campeonato, con 24 puntos, por lo que deberá ganar en las últimas dos fechas para clasificar a cuadrangulares finales.

Publicidad

¿Cuáles son los próximos partidos del Junior?

El cuadro 'tiburón' se enfrentará al Pereira, este sábado, a las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En la última jornada del 'todos contra todos' los rojiblancos visitarán al Huila, el miércoles, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, aún sin horarios confirmado por Dimayor.