Walter Ribonetto: "Junior es un club grande, con mucha historia; en el mundo se habla del equipo"

98 años de historia, de alegrías, tristezas, de gloria y de grandeza. Junior de Barranquilla cumple un año más de fundación, luego de aquel 7 de agosto de 1924, en que Doña Micaela Lavalle decidió formar un club de fútbol amateur en la 'arenosa' y que hoy es reconocido como un simbolo de una región, el orgullo de todo un pueblo y que emociona a más de uno en el mundo.

Y si alguien quedó marcado en la historia de la institución 'rojiblanca' fue Walter Ribonetto. Ese argentino que le dio medio título a Junior en 2004, en una de las mejores finales de la Liga del fútbol colombiano; cuando los 'verdolagas' celebraban la remontada, llegó el defensor para embocarla y silenciar a todo el Atanasio Girardot, que quedó en un mar de llanto mientras Junior celebraba la quinta estrella posteriormente.

Publicidad

Hoy en #juevesdetbt queremos recordar este maravilloso momento que se vivió en los que muchos aseguran que es la mejor final de la historia del fútbol Colombiano. Walter Ribonetto anota el GOL del empate parcial al minuto 88 del partido de vuelta, del torneo clausura del año 2004 pic.twitter.com/qJ04V5CP94 — La Banda Del Tiburón (@BandaDelTiburon) September 26, 2019

Justamente, en Gol Caracol charlamos con el importante jugador para la historia del equipo 'currambero' y no ocultó su felicidad al hablar del cuadro que ahora dirige Juan Cruz Real y que celebrará los 98 años de historia en el estadio Metropolitano, enfrentando a Once Caldas.

"Tengo los mejores recuerdos de Junior y siempre estaré feliz por conseguir esa estrella, la primera que tuve como jugador. Quedó en la retina de todos los hinchas y para mí es algo inolvidable", dijo de entrada Ribonetto en la conversación.

Publicidad

¿Qué significa Junior para usted?

"Junior me marcó mucho, hasta el día de hoy lo siento así. Fue maravilloso cómo me acogieron en ese momento, siendo uno más, nunca me dejaron de lado, tuve el apoyo incondicional de todos. Lo llevo en el corazón".

Publicidad

La del 2004, una gran final...

"Quedó una marcada, esa estrella de 2004 teníamos todo perdido, hicimos el gol sobre la hora, forzamos los penales y logramos el campeonato; fue cuesta arriba, quedó esa imagen y por eso lo recuerdan de buena manera".

¿Cómo puede definir a Junior de Barranquilla?

"Es un club con mucha historia, en el extranjero se habla de Junior, solamente le falta el título internacional, es una decisión que deben tomar. Tiene siempre un equipo competitivo y hay que dar el salto que lo puede dar, con su afición y grandeza como club. En el mundo es reconocido Junior".

Publicidad

Al hincha que siempre lo recuerda con cariño, ¿Qué le puede decir?

"Desde el primer día me hacen sentir en las redes lo que hice, lo que pasó contra Nacional en el 2004, agradecimiento total a una hinchada que marca una tendencia de una pasión, el día a día, en Barranquilla se vive a fuego lo que es Junior. El hincha marca la historia en el 'tiburón'".