La Equidad salió con un marcador adverso del estadio Metropolitano, escenario en el cayó 1-0 frente al Junior de Barranquilla en juego de la sexta jornada de la Liga I-2023. Los dirigidos por Alexis García perdieron luego de una anotación de Luis 'Chino' Sandoval, quien logró vencer la resistencia del arquero Washington Ortega finalizando el primer tiempo.

Precisamente el golero uruguayo al servicio del conjunto capitalino, fue protagonista en la rueda de prensa posterior al encuentro contra los barranquilleros y allí dejó varias frases picantes en contra de los dirigidos por Arturo Reyes. Alegó que en varios tramos del cotejo, los 'rojiblancos' hicieron bastante tiempo, algo que cuando hacen ellos, los árbitros se las 'cobran'.

"Lo que acaba de decir el 'profe', un poco más con la pelota, hablábamos que quedábamos en los 'cornes' a veces muy mano a mano y cómo solucionarlo, cosas que hablamos en el partido. No me gusta a hablar de los árbitros, pero cuando nosotros hacemos algunas cosas 'mata' a todo el mundo, y ya van dos partidos que los grandes, se tiran, demoran mucho el partido y después yo no escucho nada de que 'equis' equipo se tira; o hace tiempo lo he visto. A nosotros nos liquidan; eso era un poco de lo que le decía al 'profe' (Alexis García) para ver si le hablaba un poco al cuarto árbitro para que apurara un poco; porque cada vez que salía uno (del Junior) se tiraban (demoraban) tres minutos, eso a nosotros nos molesta y es algo que se quejaban. Creo que nosotros le hemos dado ritmo al juego", refirió el arquero de 28 años.

Cuando fue contrapreguntado por los medios barranquilleros, sobre su postura de que a los equipos grandes como América y Junior 'le favorecen', Ortega mostró indignación, sobre todo cuando le alegaron que La Equidad también 'pega' y hace tiempo.

Publicidad

"Eso es lo que pensás vos, a mí no me parece eso, algunas cosas si puedo coincidir, pero en otras no. Yo a lo que voy es que en estos dos o tres partidos a nosotros nos hacen y yo no los escucho a ustedes hablar, yo no escucho que ustedes digan eso de los grandes; a nosotros sí. A nosotros cuando los hacemos, según vos, en todos los partidos, ahí nos liquidan", cerró Washington Ortega.