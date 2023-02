Wilder Medina: "Me gritaban marihuanero, pero que lo agredan, como a Daniel Cataño es diferente"

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, el que apareció para opinar del tema de la agresión a Daniel Cataño, antes de empezar el partido Tolima vs. Millonarios del domingo pasado; fue Wilder Medina, quien tuvo una amplia carrera deportiva y se refirió a lo sucedido con el volante de los azules, en la cancha del Murillo Toro, en un acto que ha generado grandes repercusiones en el ambiente del fútbol colombiano.

"Hola, mostros. No puedo dejar pasar esta situación que sucedió antes de empezar el partido Tolima vs. Millonarios donde un hincha baja de la tribuna y agrede a Cataño. Pienso que esto no puede seguir pasando en ningún estadio de fútbol, mucho menos acá en Colombia. Me hace recordar un episodio o varios episodios que yo tuve cuando salió de control al doping de Wilder Medina, donde yo llegaba a todos los estadios me gritaban marihuanero, aquí lo tengo pegado, venga fumémonoslo. Y yo creo que entre mis cosas, maneje muy bien todas esas cosas que me gritaban y lo que hacía era callar bocas haciendo goles", arrancó Medina, quien como él mismo lo expresó, tuvo problemas con la droga y experimentó el acoso en los diferentes escenarios deportivos del país.

El antioqueño también complementó y dijo que "de pronto Cataño reaccionó diferente, pero nadie sabe lo que uno siente, nadie sabe que uno es un ser humano y que duele también esas cosas que pasan . Apoyo a Cataño, porque realmente no fue lo que tenía que pasar de la hinchada del Tolima. Que le griten a uno cosas está bien; pero que vayan y agredan eso es de verdad muy diferente. La verdad apoyo a Cataño y espero que a este hincha o mal llamado hincha lo sancionen de por vida a entrar a un estadio. Bendiciones y abrazos de gol, mostricos".

De esa manera se siguen sumando voces en medio de la polémica que se armó, ya que el partido no se pudo realizar, ni siquiera se movió el balón y ahora se deberá determinar qué va a pasar con ese duelo de la cuarta fecha de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Lo último que se conoció fue un comunicado del Deportes Tolima, en el que invita a Millonarios a jugar el compromiso en Ibagué, con el aval de la Dimayor y que se niegan a pelear los puntos en disputa en los tribunales.