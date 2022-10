Wilder Medina: "El clásico entre Santa Fe y Millonarios es más que un partido; es una final"

Santa Fe se enfrentará el próximo miércoles frente a Millonarios en el estadio El Campín, por la jornada 17 de la Liga del fútbol colombiano. El conjunto 'embajador' lleva 3 partidos sin conocer la victoria, mientras que los 'cardenales' vencieron por liga a Envigado, en la última jugada del partido.

Wilder Medina, exjugador de los rojos de la capital, habló con Gol Caracol, y dio sus impresiones respecto al clásico bogotano, contando desde su experiencia lo que representa para la ciudad y lo que significó Santa Fe en su vida.

¿Qué le dice el clásico bogotano?

"Los clásicos son partidos aparte. Representar esas dos instituciones es algo muy diferente a cualquier equipo donde uno esté, estamos en la capital, donde está toda la prensa y todos los críticos; en este clásico no se puede dejar nada para después, hay que darlo todo. Yo cuando enfrentaba esta clase de partidos siempre pensaba darlo todo en la cancha porque más que un partido, es como una final".

¿Este partido Sante Fe vs. Millonarios es especial?

"Este partido va a ser especial, Santa Fe sabe que se está jugando específicamente la clasificación entre los 8, yo le digo a la a la hinchada que confíe en el equipo, que lo aliente y bueno, por el lado de Millonarios, tienen la necesidad, así sean punteros en el momento, saben que si ganan aseguran de una vez su clasificación".

¿Cómo recuerda su primer clásico?

"El primer derbi capitalino que jugué enfrentando a Millonarios, siempre me ha marcado mucho, pues haber jugado mi primer clásico, en una final de Superliga, haberlo ganado, la vuelta olímpica ahí con nuestra gente, con nuestra hinchada, es lo mejor, ha sido algo que es imborrable para mí, ya que no había sido campeón acá en Colombia y Santa Fe me dio la maravillosa oportunidad".

¿Qué tanto pesan las hinchadas en este juego?

"Cuando se ve el estadio azul, se siente un poco más de presión porque no solo se está jugando en contra de 11 jugadores, más los del banco, sino que también se juega en contra de toda la hinchada y de pronto por ahí te chiflan, insultan y meten un poco más de presión, pero lo más importante de todo, es sacar la jerarquía y el profesionalismo para enfrentar esta clase de partidos. Con el público a favor, siente uno el apoyo total de la afición, siente uno mucha más responsabilidad de ganar el clásico, porque uno quiere darle una alegría a la hinchada del león, siempre te acompañan en las buenas y las malas".

Wilder Medina anotó el único tanto, en la victoria de Santa Fe sobre Gremio, en la Copa Libertadores 2013. Foto: AFP.

¿Qué le quedó faltando hacer en Santa Fe?

"Yo quedé en deuda con el equipo de estar mucho más tiempo ahí. Me hubiera gustado estar en ese título de Copa Sudamericana que ganó Santa Fe; yo estaba en Bolivia cuando ellos ganaron esa final continental, pero lo gocé mucho porque igualmente allá salí campeón, me tocó ver los penaltis y eso fue un sufrimiento tenaz. Me hubiera gustado estar ahí, pero así es el fútbol".

¿Se siente admirado por la afición santafereña?

"Me siento muy querido por la afición santafereña, a donde voy siempre me piden autógrafos, fotos, reconocen que en el poco tiempo siempre lo di todo cuando estuve en Santa Fe sudaba la camiseta, la sentía. La hinchada casi siempre recuerda ese gol que le hice a Gremio en Copa Libertadores, eso para mí es satisfactorio, todo lo que se hizo en el equipo y el reconocimiento y cariño que aún la gente me tiene".

