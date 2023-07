Wilfrido De La Rosa: "Esperemos las cosas salgan de la mejor manera en Huila, vengo a aprender"

A solo días de dar inicio a la Liga II-2023 del fútbol colombiano, Atlético Huila se sigue reforzando con nombres de ‘lujo’ de cara a lo que será el segundo semestre, esta vez, Wilfrido De La Rosa el llamado a tomar las riendas del ataque de los ‘opitas’, conjunto que lo sedujo con su proyecto y proyección a futuro en lo deportivo y administrativo, así como lo confirmó el mismo jugador en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Tras su paso por el Independiente Santa Fe, el delantero de 30 años llega a Neiva con la ilusión de hacer parte de un gran equipo, que, a pesar de estar en formación, tiene prioridades inmediatas en el torneo próximo a empezar, como lo es el tema del descenso: “Atlético Huila es un equipo que se reestructuró, tiene los objetivos bien claros, tiene un gran proyecto y eso fue lo que me motivó a venir acá, eso me motiva a seguir armando un gran plantel; inicialmente a buscar mantener la categoría, este proyecto va a largo plazo y será algo beneficioso para el fútbol colombiano”.

"Justamente ese fue el plan que a nosotros nos presentaron, inicialmente salvar la categoría y comenzar a invertirle al Huila, también han pensado en invertirle al estadio, en mejorarlo, en temas de la sede, la estructura y todo en general, pero esto va paso a paso y qué bonito iniciar este bonito proyecto que ellos tienen en mente. Esto es una motivación grande, que no solo le da un estatus al Atlético Huila, sino que también al fútbol colombiano, que no van a seguir viendo equipos tan chicos, sino que ya están pensando en grandes proyectos y ¿por qué no? En ponerle una estrella al escudo que por ahora no la tiene”, complementó Wilfrido, sobre el por qué declinó por el conjunto ‘opita’.

Wilfrido de La Rosa, jugador de Pereira. Dimayor

Sumado a eso, de La Rosa también admitió que varios fueron los equipos que entraron en la puja por él, incluido uno de los grandes del Valle del Cauca: “Hubo muchos pretendientes hasta último momento, cuando ya había dado la última palabra acá, seguían saliendo propuestas, cosas muy interesantes en el tema económico y todo lo demás, pero principalmente ya había dado mi palabra aquí y había hablado con el profe Craviotto de Pereira, porque él fue el que me llevó allá y me dijo que quería armar un gran equipo, que ya estaba adelantado, que quería contar con la participación mía también porque le podía aportar cosas distintas al equipo y eso lo motiva a uno también, en que confíen en uno, en la capacidad de trabajo".

“Con el América de Cali hubo acercamientos también, hubo un coqueteo, pero al final escogí la mejor decisión y estoy contento de eso, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera, vengo a aportar lo poco que sé y a aprender mucho”, sentención Wilfrido De La Rosa, quien también enfatizó en que, a pesar de tener amplias posibilidades numéricas, tienen que salir a ganar todos los encuentros y tomarlos como una verdaderamente final.