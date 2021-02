Wilfrido de La Rosa: "Me pegaron una trompada en la cara y me dieron golpes en el brazo y el pecho"

Wilfrido de La Rosa denunció este lunes que fue agredido física y verbalmente por un grupo de hinchas del Deportivo Pereira cuando ingresaba en su automóvil al estadio Hernán Ramírez Villegas, el pasado sábado.

"Había aproximadamente 50 hinchas que nos pidieron que bajáramos los vidrios y empezaron a insultarme, y golpearme en los brazos y en el rostro. Al amigo que iba conmigo le dije que acelerara porque nos podían linchar", le dijo de La Rosa este lunes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

"Hubo uno que me pegó una trompada en el pómulo derecho, el resto fueron golpes en el brazo y en el pecho. Había una cantidad de hinchas, alrededor de 50. Incluso se querían meter por la ventana", agregó el jugador.

El nacido en Algarrobo, Magdalena, indicó que las personas que lo agredieron eran miembros de la barra brava del cuadro 'matecaña'.

"Los que estaban alrededor de mi carro eran hinchas del 'Lobo Sur'. Los mandos de ese grupo tienen que saber quién fue el que me agredió", expresó el atacante.

"La verdad me sentí frustrado, tenía mucha impotencia, mucha rabia. Nadie se pronunció al respecto. Algunos uniformados vieron el hecho y no hicieron nada, no hicieron ningún gesto para apartar la gente. Queda uno dolido, porque uno quiere protección y seguridad", continuó.

Por último, De La Rosa Mendoza contó el diálogo que tuvo con el técnico Jorge Artigas, luego de que fue agredido por este grupo de seguidores del Pereira.

"Me preguntó si me habían golpeado y vio que tenía mucha rabia. Me preguntó si podía jugar así y le dije que no había problema. Me dijo que usara eso a favor para demostrar en la cancha. Uno sabe que tiene el respaldo del ‘profe’ y los compañeros, pero uno quiere tener seguridad", concluyó.

Deportivo Pereira, que igualó 0-0 con Rionegro, marcha en la casilla 14, con 3 puntos, y en la próxima jornada jugará en condición de visitante frente a Jaguares .