Wilfrido de la Rosa: "Santa Fe tiene un gran equipo para meterse a los ocho"

Wilfrido de la Rosa se reportó en la noche del jueves con asistencia para Santa Fe en el empate 1-1 frente a Atlético Nacional , en duelo que correspondió a la fecha número 13 de la liga del fútbol colombiano. El delantero nacido en Algarrobo, municipio del Magdalena, cada vez que tiene la oportunidad de estar con la camiseta 'cardenal', responde.

Este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', la mesa de periodistas entrevistó al delantero sobre su actualidad en el equipo que dirige el timonel uruguayo, Alfredo Arias.

"Gracias a Dios pude volver de la mejor manera, aportándole al equipo, pero queriendo aportar mucho más: que son asistencias y goles, que sé que se los puedo aportar por mi modo de juego. Siempre lo he dicho, que los tiempos de Dios son perfectos y estoy volviendo con la mejor ilusión, para demostrar por qué me trajeron acá a Santa Fe", dijo de entrada el deportista, de 29 años.

Wilfrido de la Rosa contó cómo manejan esos momentos en los que no puede ingresar al campo de juego a evidenciar su talento. No obstante, sostiene que cada vez que tenga la oportunidad, siempre intentará dar lo mejor de él.

"Toca estar muy tranquilo, sabemos que esto es fútbol, sabemos que hay veces que no te va a tocar la posibilidad de entrar, pero hay que saberla aprovechar cuando se pueda, cuando el 'profe' me dé la oportunidad. Hice un buen trabajo, apoyé en la ofensiva y también en la defensiva, cuando el 'profe' me necesite voy a estar listo para eso", prosiguió.

Otras declaraciones:

El partido contra Nacional

"Hubo momentos donde tuvimos a Nacional contra las cuerdas, como se dice en el boxeo, aunque también tuvieron opciones en el partido. No es lo que esperábamos, queríamos ganar, fue un partido parejo, pero sumamos que es lo importante".



Sobre el estado de la cancha de El Campín:

"La cancha estaba un poco mal en condiciones por la lluvia, yo tenía tacos de aluminio, pero la cancha tenía mucho barro, nos resbalábamos, no se prestó para un juego más vistoso".



El objetivo de Santa Fe



"Esa es la ilusión, este torneo está muy parejo y todos los rivales complican, tenemos un gran equipo para meternos a los ocho, en las últimas fechas el torneo se va a poner más competitivo".



¿Cómo va Santa Fe en la liga del fútbol colombiano?

El conjunto 'cardenal' se instala en la casilla número 10 con 22 puntos. En la próxima jornada, Santa Fe se enfrentará a las 8:15 de la noche, el domingo 2 de octubre contra Envigado.