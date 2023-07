William Amaral: "Es importante tener un juego que merece la grandeza de Nacional"

Ahora bajo la batuta de William Amaral, Atlético Nacional pule detalles para su estreno en la Liga del fútbol colombiano en este segundo semestre del 2023. El actual subcampeón del FPC trabaja arduamente en mejorar su fútbol, enamorar nuevamente a sus hinchas con su estilo de juego y por supuesto darle una alegría con un nuevo título en el rentado local.

El 'verdolaga' debuta el domingo 16 frente a Once Caldas en el Atanasio Girardot y confían en hacer una buena presentación. El DT interino brasileño habló en rueda de prensa desde la sede del club en Guarne de lo que han trabajado y de las expectativas para el campeonato. De entrada se refirió a su función tras la marcha de Paulo Autuori del banquillo técnico.

"Nosotros cuando asumimos esta función de forma interina, tuvimos una reunión con el míster Autuori y las directivas y lo que acordamos es que me quedaría delante del equipo mientras que el club no se organice, de forma que pueda tomar sus decisiones de forma más clara e independiente. No soy la persona más informada para darle claridad", dijo Amaral.

Sobre qué hay que hacer distinto en el tema del juego para que Nacional vuelva a tener ese idilio con la hinchada, el timonel brasileño sostuvo que lo primordial será soportar un buen juego.

Publicidad

"Muy buena la cuestión porque en Nacional, con la grandeza que tiene, no puede sacar de encima la responsabilidad de que para ganar tiene que jugar buen fútbol y esa es la responsabilidad que tenemos todos. A veces no lo hace por diversos motivos, la táctica no es buena, los jugadores, los factores son muchos. Pero lo más importante y que estamos todos volcados para hacer que Nacional pueda jugar buen fútbol y sobre todo ganar los partidos, soportar un buen juego. El hincha tiene la razón, tiene que ser así, está intrínseca en la naturaleza del club, nosotros haremos siempre el fútbol posible en función de los jugadores y recursos que tenemos, es lo que estamos intentando hacer, estamos intentando evolucionar un poco más. Terminamos un buen partidos contra Millonarios en Estados Unidos y con ello esperamos conseguir una rutina y crear mecanismos", agregó.

Otras declaraciones de William Amaral:

El debut en la Liga II-2023

Publicidad

"Todos los partidos son difíciles y generan su dificultades, la Liga es muy igualada. Son los detalles más pequeños los que acaban por marcar la diferencia, el Once, Pedro (Sarmiento) hizo un buen trabajo al final de la temporada pasada, ha fichado unos buenos refuerzos y tenemos que prepararnos para el partido. Tenemos un grupo motivado, el equipo está sólido, consistente y fuerte, tenemos condiciones de hacer un buen partido".

La gestión de la plantilla...

"Es un proceso que ya tiene un tiempo, no es de ahora, el club en este momento está intentado fichar los jugadores deportivamente que estén económicamente posibles.

Su trabajo en el fútbol europeo

Publicidad

"Tuve paso en Europa como primer entrenador y vine a este proyecto con mucha ilusión. Muchas cosas buenas nos ha dejado esta experiencia, esto me va a servir para darle seguimiento a este proyecto".

Su sello personal

"Primero saber la importancia en el club que estamos y la grandeza de este club requiere que los jugadores que estén y el entrenador tiene que estar al nivel del club. Es importante tener un juego que merece la grandeza de este club, el fútbol de este equipo ligado a su historia es proponer con el balón, presionar, pienso que el camino para estar más cerca de la victoria es teniendo un buen juego, los ingredientes son muchos para hacerlo. Tenemos que tener mejor juego, aportar un poco más de calidad en el juego para que la gente se enamore".

Publicidad

El tema de Yerson Candelo y Jarlan Barrera

"Es un tema directivo y no quiero entrar allí, son futbolistas que conozco bien y somos amigos, pero no quiero meterme allí".

El juego del equipo...

"En cuento al modelo de juego y poderlo plasmarlo en cancha hace falta gente con calidad que entiendan el juego de la misma forma, pero nosotros lo que vamos a intentar es rentabilizar la calidad que tenemos en función del juego, hay un modelo y una idea. Los jugadores han tenido un crecimiento enorme, hablamos de ello y eso hace que el juego sea más fluido y más fácil. La calidad es algo que tenemos que ajustar".