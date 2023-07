William Amaral: "Estoy satisfecho, tenemos que crecer mucho más, pero estamos en camino"

Culminada la igualdad 1-1 frente a Once Caldas por la primera jornada de la Liga II-2023, el entrenador de Atlético Nacional, William Amaral, dio sus impresiones que le dejó el comportamiento de los ‘verdolagas’ en campo, afirmando que, a pesar de la falta de efectividad en el último cuarto de cancha, las sensaciones son buenas.

Tras empatar en su debut por el campeonato local, el estratega del cuadro antioqueño atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, analizando lo que fue su primera presentación en Liga, a cargo de Atlético Nacional: “El equipo ha competido, fue un partido muy difícil y con eso y todo, hemos conseguido rematar cuatro veces a portería y el rival apenas una, no tuvieron juego elaborado y la verdad es que no hemos tenido muchos problemas con Once Caldas”.

“Estoy satisfecho, tuvimos mucha gente joven que mostró calidad, pienso que tenemos que crecer y apostar a más calidad, fallamos en el tramo final de las jugadas, el último pase, la definición, pero estamos en el camino, estamos trabajando bien, los chicos están bien, yo creo que vamos a tener a un Nacional muy fuerte durante la temporada”, complementó William.

Sumado a eso, respondió sobre los rumores de si continuará o no en el banquillo ‘verdolaga’, después de quedar encargado del equipo, tras la salida de Paulo Autuori: “Aquí con esta idea seguimos trabajando, en ese sentido nos mantendremos con esa idea, estamos entrenando, este es nuestro método, nuestros conceptos y ahora es momento de intentar, dar seguimiento al trabajo, pienso que no hay ningún motivo para pensar de forma distinta”.

*Otras declaraciones:

¿Cuál es el ideal en materia de juego que usted quiere implantar en Nacional?

“Nuestra idea no puede ser distinta en función de lo grandioso que es este club, tiene que ser agresivo, tenemos que coger riesgo, pienso que para el primer partido de lo que hicimos el equipo va poco a poco, iremos creciendo, demostrado eso en este en este partido, tenemos mucha gente joven ya con el concepto de juego ofensivo. Nacional va a seguir haciendo una liga muy buena”.

¿Qué cabida tendrá Maximiliano Cantera en su esquema?

“Él es jugador que acaba de llegar, es un futbolista con talento y calidad, vamos a ver cómo es su adaptación y acople a nuestras ideas, espero que nos pueda ayudar y aportar su calidad”.

¿Ve carácter en este equipo?

“Imagínese que el equipo acaba de sufrir un gol y en el minuto siguiente marca, esto en una demostración de carácter y espíritu, una fuerza mental enorme y un compañerismo donde los jugadores están preparados para cambiar el rumbo de un partido. Por ahora hay que trabajar porque todo comportamiento tiene que ser entrenado y repetido de forma que podamos elevar las individualidades de cada jugador, no hay otra forma, el entrenamiento necesario para que podamos conseguir las victorias”.