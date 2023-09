William Amaral: "Sufrimos un gol en el final del partido, muy cruel para el juego que hicimos"

Atlético Nacional cayó en la noche de este sábado en una nueva edición del clásico paisa por 1-0 frente al Medellín. Los dirigidos por William Amaral cayeron 1-0 en el Atanasio Girardot con un gol en los últimos minutos de Diego Moreno.

Luego del resultado frente a su clásico rival, el director técnico del 'verdolaga' compareció en rueda de prensa y dio sus opiniones de lo que fue el partido frente a los dirigidos por Alfredo Arias.

"No merecimos perder el partido de esta forma, tuvimos oportunidades para marcar, tuvimos quizás la mejor oportunidad del partido de los muy buenos momentos. Esto es fútbol, uno tiene que estar enfocado y concentrado en los 90 minutos y un poco más. Es verdad que el equipo ha logrado tener buenos momentos, pienso que lo peor del partido fue sufrir el gol como fue, el equipo estaba respondiendo bastante bien, Medellín empezó el partido bastante fuerte, normal, conseguimos cerrarle espacios; tuvimos la mejor oportunidad del partido y no concretamos. Ahora es pensar en el próximo partido, recuperar el equipo", manifestó de entrada Amaral.

Otras declaraciones de William Amaral:

*Medellín cerró a Nacional...

"Es un partido grande, nadie lo domina en todo el tiempo ni lo controla, ambos son equipos grandes y es así. No es que Medellín nos puso atrás, fue más estratégico, el equipo acabó por posicionar bien y aprovechar las oportunidades para salir, el equipo supo alterar los movimientos del partidos, pero no aprovechamos las oportunidades; el Medellín tampoco tuvo muchas. Acabamos de sufrir un gol en el final del partido, un gol muy cruel y duro para el partido que hicimos".

*La posesión del balón a favor del DIM...

"El hecho de tener posición no significa que ha tenido oportunidades para marcar goles, no tuvieron la pelota en situaciones de definiciones claras, el tema de posición es relativo, lo teníamos bien cerrados. Es un tema estratégico, el equipo estuvo bien, lo malo de todo fue el resultado, ambos equipos intentaron jugar".

*La actuación de los defensores:

"No me parece que hayan sufrido, son siempre más expuestos sobre todo cuando se pierde, pero no lo veo de esa forma. Los defensores pelearon bien".

*Nacional ha sido sometido por rivales de mayor envergadura...

"Todos los equipos del fútbol colombiano están en un bue nivel, el juego se hace muy complejo. Yo también quiero someter a los rivales, respetamos la historia, pero los tiempos cambian tenemos que respetar el pasado del club, cambiar el presente y con los ojos puestos en el futuro, esa tiene que ser la idea. Estamos en un momento en que la liga está muy equilibrada, no sólo el resultado sino también con buen juego. Nosotros queremos eso y los jugadores también lo quieren; hay que seguir trabajando en este sentido. Es una derrota que es mala para todos, cuando ganamos somos todos buenos y cuando perdemos somos todos malos".