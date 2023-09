William Amaral: "Tenemos que aceptar la derrota, el rival nos superó, no fuimos competitivos"

En la noche de este sábado, el Pascual Guerrero celebró con la victoria de América de Cali 4-1 frente a Atlético Nacional, en un partido en el que los 'escarlatas' jugaron un fútbol vistoso y no tuvieron problema en dominar a los 'verdolagas'. El entrenador William Amaral asistió a la rueda de prensa post-partido y habló de la dolorosa caída como visitantes.

“Este es un golpe muy duro para nosotros, el rival nos superó, no tuvimos el comportamiento que habíamos planeado, tenemos que aceptar la derrota”, fueron las palabras iniciales del estratega brasileño que no pudo evitar la cuarta derrota de su equipo en esta Liga II-2023.

Amaral aceptó, de entrada, que el equipo no salió con la actitud correcta para afrontar esta clase de compromisos: "Para competir hay que tener intensidad, de forma pasiva es imposible, esta noche no fuimos competitivos". Sin embargo, aseguró que las modificaciones le dieron otra cara a los antioqueños: "Los cambios fueron buenos. El equipo ganó intensidad. No conseguía encajar, estábamos muy distantes, en el segundo tiempo mejoramos bastante".

Una de las claves en el primer tiempo fue la falta de puntería de Nacional y Amaral también se refirió a este problema: "Pudimos haber marcado los 4 goles que marcaron ellos, pero no fue posible. Tuvimos una primera parte muy mala, a pesar de alguna oportunidad de gol que tuvimos. Lo curioso es que tuvimos 7 finalizaciones y ellos 13, y cada equipo finalizó en portería 6 veces, pero ellos marcaron 4 goles y nosotros 1. Esos son los datos”.

"Las oportunidades estuvieron ahí y no las aprovechamos, el rival sí y fueron superiores a nosotros, es una derrota dolorosa para todos", agregó al respecto.

Cuando le preguntaron al entrenador 'verdolaga' si había pensado en poner a disposición su cargo, lo negó rotundamente y habló sobre el buen andar que ha tenido durante el campeonato: "Unas horas antes de este partido, éramos los primeros en la tabla, en los últimos tres partidos hicimos siete puntos de nueve. Este es un proyecto serio, con un compromiso de todos".

Con este resultado, Atlético Nacional se planta en la tercera posición del campeonato con 24 puntos en 14 partidos disputados; sin embargo podría ser desplazado a la cuarta casilla en caso de que Medellín gane su partido de la fecha.

“El miércoles ya tenemos otro partido, tenemos que recuperar a los jugadores de esta derrota que es muy dolorosa”, habló William Amaral, sobre el encuentro que tendrán frente a Águilas Doradas, correspondiente al juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.