William Amaral, tras caer con Millonarios: "Aunque el resultado es pésimo, me gustó el equipo"

Luego de caer por 1-0 frente a Millonarios este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, William Amaral, entrenador de Atlético Nacional, analizó la derrota en rueda de prensa y destacó las cosas positivas.

Enfatizando en la toma de decisiones, el estratega ‘verdolaga’ afirmó que fue uno de los factores que hizo ver mal a los antioqueños en el terreno de juego, por varios tramos del partido: “El resultado es pésimo, a uno no le gusta perder, estamos creando una mentalidad ganadora en el equipo. Hemos tomado malas decisiones, pero los errores hacen parte del juego y hay muchas cosas que tenemos que concertar”.

“Este ha sido un gran partido, muy bueno y bien jugado por los dos equipos. Fue extremadamente estratégico, nosotros conseguimos dejar algunos espacios que Millonarios tiene por hábito ocuparlos y justo así lo hicieron, pero esto hace parte del juego, estamos hablando de un equipo consolidado con quizás uno de los mejores o el mejor entrenador de la liga. Ellos son un equipo fuerte, pero al final fue un partido muy igualado”, complementó Amaral en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador de Nacional destacó las cualidades del cuadro antioqueño, a pesar de quedarse con un jugador menos en el campo: “Tras la expulsión me gustó muchísimo el comportamiento del equipo, no me gusta el resultado, pero el equipo ha sacado su carácter y yo creo que es hubo un comportamiento espectacular”.

*Otras declaraciones:

¿Afectó el jugador de más?

"El campo es grande y el balón redondo, y el problema es que es mucho más rápido que la gente, que las personas. Siempre es más difícil cumplir los espacios y con pasar el tiempo, la presión del resultado hay un desgaste no solo físico, sino que también psicológico y emocional, aún así, en tramos logramos cerrar la línea de pase muchos momentos”.

Jhon Solís…

“De John lo único que lamento es no poderlo tener hoy. Venía haciendo partidos muy buenos y para esta jornada no contamos con él, pero tuvimos los demás jugadores y todos estaban aptos y disponibles para el juego. De su continuidad o no en la institución es un tema del que no puedo hablar”.

Cristian Zapata…

“Él es un gran líder, es un futbolista tremendo y es un orgullo tenerlo, es de las personas que nos da bastante equilibrio. Es un jugadorazo con experiencia, pero la carga de partidos influye en los jugadores y grupo en general, al momento de la toma de decisiones en los partidos”.