William Amaral y su molestia por una pregunta en la rueda de prensa, luego de Nacional 5-0 Equidad

A pesar de haber ganado contundentemente por 5-0 frente a La Equidad el pasado miércoles, en la Liga II-2023, la victoria de Atlético Nacional estuvo empañada por un polémico hecho que se pres4entó en la rueda de prensa post partido entre William Amaral y un periodista. ¿La razón? La ausencia de Maximiliano Cantera y Tomás Ángel.

En la noche del pasado 13 de septiembre, el cuadro ‘verdolaga’ nuevamente se reencontró con la victoria por el campeonato local y ¡de qué manera! Sin embargo, no todo fue color de ‘rosa’ para el estratega del equipo antioqueño, quien fue cuestionado en la conferencia de prensa por un tema que no le gustó mucho, mismo que le hizo cambiar su particular sonrisa por varios gestos de inconformismo.

“Profe, quería preguntarle por Maximiliano Cantera y Tomas Ángel, ya que llevan dos partidos sin convocatoria”, le dijo un periodista a William Amaral en la rueda de prensa, una vez terminado el duelo entre Nacional y La Equidad.

Esto generó la molestia inmediata del estratega ‘verdolaga’, quien no dudó en responder de manera certera: “Vamos a hablar de los jugadores que están, ¿para hablar de ellos dos?, tenemos que hablar de toda la nómina con la que hemos venido contra Equidad. Pregúntame de estos futbolistas que están, pero de los que no estuvieron en el partido, es que no hace sentido siquiera hablar de ellos”.

Publicidad

“Con Maximiliano y Tomás nos veremos en el entrenamiento y vamos a seguir trabajando para el otro fin de semana, puede que sean convocados como todos nosotros, pero no tiene sentido hablar de jugadores que no están aquí, que no estuvieron aquí”, complementó William Amaral, develando que su no convocatoria es algo que no pasa por el tema personal, según lo han manifestado en rumores viralizados días atrás del juego.

Qué pena con Amaral, técnico de @nacionaloficial, pero la pregunta de Sergio Ríos de @NacionalsPasion es muy válida y merece una respuesta. No esos gestos, como ridiculizando el tema, menos decirle que preguntar por Cantera y Ángel, qué no estuvieron, no tiene sentido. pic.twitter.com/1L2XrS7Me5 — Jonny Sampedro (@JonnySampedro) September 14, 2023

Además, resaltando su gran gestión a cargo del equipo en materia de futbolistas jóvenes, el entrenador ‘verdolaga’ puso en la mesa el nombre de otros futbolistas a los que sí se les ha dado oportunidad: “¿Por qué no hablamos de jugadores como Yair Mena, Jayder Asprilla? Yo respeto la pregunta, pero no podemos plantearnos algo sobre un jugador que no vino, sobre los jugadores que están voy a responder todas las preguntas, todo el tiempo que quiera y con placer enorme, pero hablar de jugadores que no están, no”.

Por otra parte, cambiando de frente, este tema no opacó lo que todo festejo para un Atlético Nacional inspirado el pasado miércoles, cuando venció con goleada por 5-0 a La Equidad, en el marco de la undécima jornada de la Liga II.2023, del fútbol colombiano, que lo ubica como líder parcial en el balompié de nuestro país.