William Amaral y una "derrota que no esperaban" con Unión Magdalena: lamentó el estado de la cancha

Atlético Nacional no tuvo su mejor partido en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta y en ese orden de ideas terminó cayendo por 2-1 frente al Unión Magdalena, en compromiso válido por la jornada 16 de la Liga II-2023. Tras el juego frente al 'ciclón bananero', el DT del 'verdolaga', William Amaral, dio sus impresiones en rueda de prensa.

De entrada, el timonel brasileño del verde paisa lamentó los errores de los suyos, el mal estado de la cancha y a la alta temperatura que se evidenció en la tarde-noche de este sábado en la capital de Santa Marta.

"Sí es verdad, nos está constando un poco en los partidos por fuera. Hoy (sábado) tuvimos una primera mitad muy mala, la cancha muy mala, la temperatura muy alta. Nosotros cometimos muchos errores más de lo normal e hicimos una primera mitad muy mala. Logramos mejorar en la segunda y convertimos el gol del empate, pero después no conseguimos mantenernos. El equipo sintió un desgaste muy grande y eso provoca los errores que mencionamos anteriormente, sobre todo uno cansado pierde la lucidez y toma decisiones equivocadas. Esperemos que podamos recuperar a los jugadores de esta derrota y sobre todo la importancia que tenía la victoria, pero no lo conseguimos. Hay que seguir unidos porque vienen partidos importantes, felicitar al adversario", manifestó Amaral.

Nacional visitó al Unión Magdalena, en juego de la Liga II-2023. @nacionaloficial

El director técnico de Nacional fue cuestionado por qué a sus dirigidos les costó tanto frente al conjunto de la 'Samaria'.

"Veníamos de buenos resultados y de buenos partidos jugados y uno tampoco puede ganar siempre o perder siempre. No conseguimos interpretar bien los momentos de juego, en determinados momentos no teníamos la segundas zonas de construcción, queríamos siempre ir a la portería contraria. El equipo no conseguía hacer un ataque organizado, circular el balón, el césped estaba muy malo y la temperatura muy alta; no conseguimos imponer nuestro juego por varios motivos", agregó el brasileño.

Otras declaraciones de William Amaral:

*El tema de la temperatura influyó en el resultado:

"Es todo junto. Uno habla de la temperatura como poder hablar de otras cosas, son distintos factores. Habíamos planteado no perder tanto la pelota, para nos equivocarnos y eso pasó en algunos momentos del juego, en este sentido el equipo tiene que ser más constante, con base también en la temperatura y el césped, en las condiciones que estaba, porque el desgaste es muy grande. El cansancio y todo junto contribuye a los errores y es una derrota que no esperábamos".

*Por qué le cuesta a Nacional ganar de visitante:

Es verdad nos cuesta bastante, el equipo no consigue diferenciar los momentos, tenemos dificultad para mantener los resultados. Tenemos que crecer con eso, pelear, el equipo en determinados momentos ha demostrado carácter, pero es el camino. Hay que recuperar a los jugadores, esto es algo que debemos mejorar; los jugadores tienen conciencia de lo que hicieron bien o lo que no hicimos".