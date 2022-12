William Cuesta: “Cuando no juega Montero veo a los hinchas como preocupados, pero yo he cumplido”

Es caleño, tiene 26 años y cumplió una destacada actuada actuación en el empate 1-1 entre Tolima y Nacional. Suplió con prestancia al titular Álvaro Montero, quien estuvo con la Selección Colombia en fecha FIFA.

El empate 1-1 del miércoles pasado significó la clasificación de Deportes Tolima a la semifinal de la Copa Águila, gracias al marcador global de 2-1 sobre Atlético Nacional.

En este compromiso, jugado en el estadio Murillo Toro, de Ibagué, apareció William Cuesta, el segundo arquero de los tolimenses, para atajar de todo y con varias apariciones acertadas para ahogar el grito de gol del ‘verdolaga’.

Nació en Cali y se crió en Vigia del Fuerte, en Antioquia; estuvo en Bogotá probando en Santa Fe y Equidad, donde debutó, pero finalmente, con esas vueltas que solamente da el fútbol, se dio a conocer en Ibagué con el Tolima.

Cuesta habló este jueves con GolCaracol.com, el día después de una gran noche, sobre su presente y futuro en el fútbol.

¿Ya con el paso de las horas saben que dejaron en el camino a un equipo como Nacional y que usted fue fundamental para ese paso a semifinal de Copa Águila?

“Sí, sí. Sabíamos que era un partido complicado donde ellos querían ganarnos acá, menos mal las cosas se nos dieron y pudimos avanzar a siguiente fase. Era importante clasificar contra uno de los mejores equipos de Colombia. Habíamos visto que los últimos partidos habían mostrado un buen fútbol”.

¿Qué les dijo Alberto Gamero antes de enfrentar a Nacional, equipo al que le tiene la medida?

“No, fíjese que no nos dijo nada diferente a lo de siempre: “hay que salir a ganar” y más contra Nacional, que él los tiene de hijos. Ese es el trabajo que él siempre nos pide”.

¿Cómo ha sido su carrera de futbolista profesional?

“Yo llegué a Bogotá en el 2007 a una escuela, en el 2011 pasé a Santa Fe y allí estuve un año en categorías inferiores. De ahí pase a Equidad, donde debuté tapando en dos partidos de Copa Águila. Ya en 2016 llegué al Tolima”.

¿Cuál es su pensamiento por estar a la sombra de Álvaro Montero?

“Yo estoy muy feliz por el momento por el que está pasando (Montero). Gracias a Dios, las cosas se le están dando. Cada vez que lo llaman a él a la Selección Colombia, yo tengo mi espacio en el Tolima para tapar y menos mal lo he aprovechado al cien por ciento”.

¿Qué tal se la lleva con Montero?

“Tenemos muy buena relación, compartimos, hablamos y jodemos mucho. Contento por él. Dios quiera prontamente él sea el portero titular de la Selección”

¿Cómo se portan los hinchas del Tolima cuando usted cuando es titular?

“A veces se ven como preocupados porque no está Montero, pero cada vez que he tapado lo he hecho de buena manera. Contra Nacional corearon mi nombre”.

¿Cuáles son sus sueños a cercano, mediano y largo plazo?

“Afianzarme en mi nivel. Ser el portero titular del Tolima, ganar campeonatos acá y por último cumplir mi sueño de ir al fútbol argentino, a Independiente de Avellaneda”.

¿Por qué le gusta Independiente?

“Es un equipo que lo sigo hace muchos años, me gusta su manera de jugar, su hinchada y por los colombianos que han pasado por allá”.

Ósea que, usted caleño, le gusta el ‘diablo de Avellaneda’, ¿eso quiere decir que era hincha de América?

“No (risas). Curiosamente me gusta el Tolima, porque mi ídolo es Agustín Julio y él tapo acá"

