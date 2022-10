Wilmar Roldán, centro de críticas y mensajes de inconformismo de jugadores del Pasto

En las últimas horas el árbitro apuntado y criticado en el fútbol colombiano es Wilmar Roldán, quien fue el encargado de dirigir el partido en el que América de Cali derrotó por un marcador de 4-0 a Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Y es que Roldán le sacó una tarjeta roja al uruguayo Facundo Boné, al minuto 53, en una acción en la que aparentemente no se dio ninguna situación anormal; hecho que provocó las protestas de los jugadores y cuerpo técnico de los nariñenses, además de eso voces de protesta y descalificación para el reconocido pito antioqueño.

De esa manera, el propio Boné escribió en su cuenta en Twitter. “Así es muy difícil competir, desde que debuté en 2014 nunca fui expulsado de un partido, hoy me toca por primera vez de una manera injusta”, indicó inicialmente.

Además de eso, a renglón seguido agregó que "le pido disculpas a mis compañeros y a la gente. Espero que esto no se repita y podamos competir de una manera justa y legal”.

Así, sin nombrar a Wilmar Roldán, el futbolista extranjero exteriorizó su malestar y dejó en claro que la expulsión que recibió fue sin que él tuviera una actitud desobligante en el terreno de juego del escenario de la ciudad de Cali.

La reacción del técnico Flabio Torres ante la expulsión de Roldán a Boné

"Quería averiguar cuál fue la razón por la cual lo expulsaron, porque son jugadas que uno no alcanza a saber el porqué. Hoy en día hasta con el VAR uno no sabe ni por qué están parando el partido. Yo no vi un reclamo fuerte, fue un reclamo normal, hay jueces que lo resisten y otros no", dijo Torres, DT del Pasto.

Además complementó que "en la expulsión él (Facundo Boné) dice que le dijo ‘andá a cagar’, algo así… creo que esa es una expresión no para tomar una decisión así. Yo he escuchado palabras más fuertes de los jugadores hacia los jueces en los partidos".

Mientras tanto, Kevin Riascos, jugador de los nariñenses, también se pronunció en Twitter y dijo que "nunca opino del arbitraje puesto que ellos son seres humanos y cometen errores...Lo de Roldán fue vergonzoso e inexplicable, esto no nos exime de nuestra responsabilidad en el segundo tiempo tan regular que hicimos".

Posición en la tabla del Deportivo Pasto en la Liga colombiana

Después del resultado adverso en el Pascual Guerrero, Pasto quedó ubicado en la tercera posición con 31 puntos y tiene altas posibilidades de clasificar entre los ocho mejores.