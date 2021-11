Wilmar Roldán, entre las críticas a la Dimayor y el intento de agresión: arden las redes sociales

Wilmar Roldán es el vil reflejo del mal arbitraje. No le pita nada a Santa Fe, si no es por el VAR, no da un penal y de paso una roja que se comió; horrible cómo dirige, es en tipo de árbitros que no deben pitar más y aún más después de tantas sanciones. #LigaBetPlayDimayor pic.twitter.com/bA4sG9sPx2