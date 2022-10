"Wilmar Roldán expulsó bien a Boné, porque con su miraba desaprueba su decisión"

Como ha venido sucediendo en todas las fechas de la Liga II 2022 del fútbol colombiano, este fin de semana que pasó también surgieron polémicas por algunas decisiones de los árbitros designados, en momentos en los que se están definiendo los equipos clasificados al grupo de los ocho mejores.

De esa forma quedó en el 'ojo del huracán' Nicolás Galló, quien decretó como penalti una acción por una supuesta mano de Carlos Ramírez, defensa de los 'matecañas'. Ahí, tras la ejecución de Jeferson Duque el equipo antioqueño se fue arriba y posteriormente los risaraldenses igualaron con tanto de Leonardo Castro.

Y para hablar del tema, en Gol Caracol se contactó a Albert Duarte, reconocido exárbitro del balompié de nuestro país, quien comentó que "considero que es un error de apreciación de parte del señor Nicolás Gallo en la jugada que genera el penalti a favor de Nacional de una mano, para mí, absolutamente inexistente para sancionar. Obsérvese cómo el momento que el jugador de Nacional patea, la mano del jugador de Pereira está posicionada de manera normal, lo que trata el jugador en su movimiento es de evitar el contacto con el esférico. Esto lo malinterpreta el señor Gallo, sancionando un tiro penalti que no debió haberse presentado en ningún momento y que obviamente lo deja mal parado frente a las apreciaciones del común, de quienes conocemos un poco las circunstancias de regla para sancionar ese tipo de infracciones".

¿Qué pasó con Wilmar Roldán en el partido entre América vs. Pasto?

Pero además de esto, también se presentó otra decisión discutida en el partido entre América frente a Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, en donde Wilmar Roldán expulsó sin aparente razón a Facundo Boné, jugador uruguayo del equipo nariñense. Sobre ese particular también opinó Albert Duarte.

"La circunstancia que conllevó a la expulsión del jugador uruguayo del Pasto, por parte del señor Wilmar Roldán, en mi punto de vista me parece que, si bien parecería algo arrogante por parte del señor Roldán, mi contexto es que no. Me parece que el jugador con su mirada desaprueba totalmente la decisión inicial del señor Roldán. Recordemos que la ley permite sancionar no solamente palabras, sino de gesticulación y un mal gesto en su mirada que desaprobó en todo momento la decisión de Roldán, pues conlleva a esa segunda amarilla", dijo inicialmente Duarte.

El tolimense agregó que "no es normal, pero me parece que la autoridad del árbitro está por encima de cualquier circunstancia y allí lo que hizo Roldán fue tomar una segunda amarilla por una desaprobación, por eso termina expulsándolo. Me parece que es adecuada y el respeto se debe imponer, en todo momento".