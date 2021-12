“Wilmar Roldán para la final de ida no es sorpresa, es un árbitro experimentado y que da garantías"

Faltan pocas horas para el partido de la final de ida de la liga colombiana 2021-II y de todo se habla: los equipos, los técnicos, los hinchas, el estadio y también el arbitraje, que será liderado por Wilmar Roldán .

Por eso, en GolCaracol.com charlamos con Wilmer Barahona, quien fue árbitro durante 15 años y dos de ellos fueron FIFA. El exjuez destacó la designación de Roldán.

¿Cómo ve la designación de Wilmar Roldán para la final de ida en Cali, de la liga colombiana 2021-II?

“La designación de Wilmar Roldán para la final de ida no es sorpresa, porque él es el mejor árbitro de Colombia, lo viene haciendo hace muchos años atrás y cada que hay una final, sea el de ida o vuelta, el nombre de Wilmar Roldán debe estar en alguno de los partidos. Es un árbitro de experiencia, internacional, el mejor de Colombia y hasta ahora seguirá haciéndolo, es un árbitro que da garantías”.

¿No era mejor tenerlo para el de vuelta?

“Estoy de acuerdo que el partido de vuelta es más complicado, pero a veces el de ida queda resuelta la situación porque quedan 4-0 o 5-0, pero sería lo ideal que él dirigiera el de vuelta, no lo consideraron así, pero esperemos que para el de vuelta y que si está apretado, el que elijan esté cerca a la garantía que da Wilmar”.

¿Cómo ha visto el rendimiento de Roldán este semestre?

Publicidad

“El rendimiento de Wilmar ha sido aceptable, no ha tenido algunos partidos buenos, se ha equivocado en algunos momentos, como todo ser humano. Comparando con otros años, ha tenido algunos errores este semestre, no solo a nivel local, sino internacional, igual con o sin errores es el que da más garantías”.

¿Qué opinión tiene del equipo de VAR designado para este partido de ida?

“Una incógnita, es Héider Castro, lastimosamente en Colombia no son públicos los audios, no sabemos si están trabajando bien o cometiendo errores, esperemos que para este partido Cali vs Tolima, Castro, si tiene que trabajar, lo haga de la mejor manera y estemos de acuerdo la gran mayoría con las decisiones que tome”.

Estamos llegando al final del campeonato, ¿cómo califica el rendimiento del arbitraje colombiano, este año?

“Hay cosas que hacen que se agranden los errores, uno miraría cuántos partidos han tenido errores, son pocos, pero los errores que se cometen, como el de Hinestroza de la doble amarilla a un jugador, hacen pensar que el arbitraje colombiano no evoluciona. Fuera de eso, hay situaciones del arbitraje que no se manejan bien, los exámenes FIFA, Alexander Ospina perdió el examen, lo taparon y tarde o temprano nos íbamos a dar cuenta. Hinestroza fue designado FIFA, la comisión arbitral no lo tenía entre sus aspirantes”