Wilmar Roldán, señalado en el mundo del arbitraje, al no presentar las pruebas físicas para el 2024

Recientemente, se dio a conocer una situación que tiene el 'ojo del huracán' a Wilmar Roldán , uno de los árbitros más destacados de Colombia. Según varios reportes, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol convocó a varios árbitros en la ciudad de Cali para presentar las pruebas físicas correspondientes para iniciar el año 2024, no obstante, Roldán no habría rendido en estas pruebas, cosa que habría desencadenado en el disgusto de varios de sus compañeros de profesión.

Pues bien, en exclusiva para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Wilmer Barahona y José Borda, exárbitros y ahora analistas arbitrales, dieron su punto de vista respecto a la situación que ha generado polémica días atrás.

De hecho, el propio Barahona fue el encargado de dar la noticia de que Roldán no presentó las pruebas físicas, sin embargo, dejó muy claro que las razones por las que el arbitro no rindió, no se han esclarecido.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano - Foto: AFP

"Realmente, dimos la noticia el día de ayer en la cual el arbitro Wilmar Roldán no presentó las pruebas física en la pretemporada que se realizó en Cali con motivo de presentar las pruebas físicas. Finalmente, no se sabe porque no se presentó Roldán. He intentado investigar, preguntar a diferentes personas y nadie sabe el motivo final. Es algo bastante preocupante", fue lo dicho en primera instancia por el analista arbitral.

"Ya sabemos que Wilmar le habla al oído a Ímer Machado y se conoce que tiene mucho poder en le arbitraje colombiano, en la parte de designación y en la administrativa, pero tampoco no es para que no presente una prueba física, que es un requisito importante", reiteró Barahona.

Finalmente, opinó que lo ocurrido con Wilmar es un tema delicado que ha causado polémica en el ámbito arbitral, además de sumar al fútbol colombiano. "Realmente esto es algo que ha caído con malestar en todo el tema arbitral y me imagino en tema del fútbol colombiano".

Por otro lado, José Borda quien también desempeña un papel importante en el análisis arbitral del fútbol de nuestro país, también dio su punto de vista respecto al tema, asegurando que deja un sinsabor el hecho de que un árbitro del calibre de Wilmar Roldan haya decidido declinar a uno de los requisitos más importantes para ser árbitro en este año 2024.

"Esto deja un sinsabor porque él como arbitro internacional debe ser ejemplo para los demás árbitros colombianos. Un arbitro no se puede negar a las pruebas físicas porque si la comisión arbitral manifiesta que si un arbitro no esta en condiciones, debe informarlo previamente", comentó en primera instancia.