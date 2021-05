Wilmar Roldán y dos acciones en Millonarios vs. América, que lo hicieron tema en redes sociales

Finaliza en el estadio Manuel Murillo Toro.🏟️@MillosFCoficial 0 (2) vs @AmericadeCali 0 (1)

Eliminado el rojo, más allá del penal no sancionado por Roldan

seamos claros que América no merecía ni entrar a los 8 con ese fútbol irregular, no tenía Dt y menos refuerzos de categoría. pic.twitter.com/cLDR5iSy0Z