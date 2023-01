Wilmer Barahona: "Árbitros entregan regalos o dinero para ser nombrados con más frecuencia"

En el último tiempo, el fútbol colombiano ha sido muy criticado por el arbitraje, puesto que jornada tras jornada se vuelven tendencia algunos errores de los colegiados. A pesar de que hace un par de años llegó el VAR a nuestro país, las polémicas no paran en los partidos. En esta ocasión lo que produce mayor preocupación fue la información que entregó el exárbiro Wilmer Barahona, quien denunció algunas irregularidades.

El excolegiado reveló que se dio a conocer un audio en el cual un juez habla de regalos y dinero para pitar juegos. Estos se dio a conocer en exclusiva en 'Blog Deportivo', de 'Gol Caracol'.

A continuación las declaraciones de Wilmer Barahona:

¿Cuál es la irregularidad?

"Meses atrás he tenido información de varios colegios de árbitros de Colombia, en los cuaesl los árbitros a nivel interno manifiestan que, supuestamente, algunos de ellos entregan regalos o dinero. Eso viene sonando hace aproximadamente un año. Hace unos días me llegó un audio en el cual habla un arbitro activo, donde expresa lo mismo. Eso es una situación bastante incomoda. La idea que se expresa por algunos árbitros es que supuestamente algunos entregan regalos o dinero para ser nombrados con más frecuencia, ya sea en la liga o torneo colombiano".

*Sobre las repercusiones de este hecho

"Hoy no he podido salir de mi casa porque me han llenado de mensajes en los cuales me dicen que sí es verdad, pero es importante también decir que no hay pruebas sobre el tema. Lo mínimo que se pide es que la Comisión de la Federación Colombiana de Fútbol investigue esto, por que no es de uno, es de muchos árbitros. De Antioquia, del Valle y ahora con esta situación de un colegiado activo que se le filtraron sus audios, donde habla sobre esta situación pues es bastante preocupante. Y se debe investigar para saber si es cierto o no".

¿Cómo se filtró el audio?

"Estos audios llegaron a manos de la Comisión Arbitral antes de la pretemporada. Esta entidad está muy enojada con el tema y tengo entendido que se pidió el despido del árbitro. Se le dijo a la Federación que un arbitro así no puede pertenecer al panel arbitral, sin embargo, el colegiado presentó pruebas físicas y teóricas, y hasta ahora sigue haciendo parte del plantel de colegiados".

¿Quién es el árbitro implicado en los audios?

"Yo tengo los audios, pero no he querido dar nombres porque esto es un tema muy delicado".