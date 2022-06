Wilmer Barahona: "Jhon Ospina expulsó injustamente a Fabián Viáfara de Junior, es un error grave"

La jornada del pasado miércoles en la Liga del fútbol profesional colombiano dejó situaciones polémicas en ambos partidos del grupo A de los cuadrangulares semifinales.

En el enfrentamiento de Millonarios y Junior en el estadio El Campín de Bogotá se vivieron la mayoría de casos anómalos con la hinchada, cuerpo técnico, jugadores y arbitraje, sin desconocer que en el encuentro entre Atlético Bucaramanga ocurrió un suceso muy grave después del juego.

Para hablar de estos temas, Gol Caracol contactó al exárbitro Wilmer Barahona, con el fin de aclarar todas las acciones polémicas.

¿Cómo califica la actuación de Jhon Ospina en el encuentro de Millonarios contra Junior?

"Lo primero que hay que decir es que no influyó en el resultado. Lo otro, es que tuvo un mal manejo de partido. Vimos un primer tiempo con muchas faltas, protestas y se veía que no había autoridad en el encuentro. Para mí es un arbitraje de seis puntos".

¿Cómo vio la expulsión de Fabián Viáfara?

"Es una equivocación, porque no puede ser que se considere una perdida de tiempo en un partido que hasta ahora tenía 12 minutos de la segunda mitad. En esa situación hay que analizar al árbitro, porque sacó la tarjeta, la guardó e hizo seña de que se siguiera el juego. Eso me da a entender que Ospina no se acordaba que Viáfara estaba amonestado. Si hubiera recordado que ya estaba apercibido, solamente lo apuraba. Es un error grave, que no tenga en la mente quién está amonestado y expulsa injustamente un futbolista, dejando con diez a un equipo visitante".

A Daniel Ruiz le propinaron varios golpes, sobre todo antes de finalizar el primer tiempo, ¿considera que alguna pudo haber sido roja?

"Walmer Pacheco de Junior, le hace una plancha por detrás a Daniel Ruiz. Es una jugada que debió terminar en tarjeta roja para el jugador".

¿Qué sanción puede haber para Óscar Cortés, gerente deportivo de Millonarios, luego del golpe que propinó a Walmer Pacheco?

"Creo que la comisión de disciplina de la Dimayor lo debe sancionar de oficio, porque me imagino que los árbitros no pudieron observar la situación . No puede ser que una persona que está afuera, que debe entrar a calmar y a separar, llegue a agredir a un jugador".

¿La hinchada de Millonarios también agredió al asistente técnico de Junior con una botella, qué castigo se debería tomar en ese caso?

"Esta situación debe ser sancionada también, por el reporte entregado por el comisario de campo y si el árbitro ve algo. Ahora se inventaron la sanción por tribunas, en mi época se cerraba todo el estadio. Ahora, el que no puede entrar a norte, va a occidental o a oriental al siguiente juego, pero me imagino que la tribuna que hizo eso será castigada".

¿Cree que Ospina fue equitativo en las sanciones a ambos clubes, o como dijo Juan Cruz Real fue un arbitraje desigual para los dos?

"No, el mal control de juego fue para ambos equipos, en el primer tiempo se notó mucho porque las faltas eran de los defensas de Junior contra los de Millonarios. Fue perjudicial para ambos, le quitó ritmo al partido".

Pasando al otro partido de esa jornada, ¿qué sanción puede tener Jefferson Gómez de Atlético Bucaramanga, que le propinó un puño a Alexander Guzmán, asistente del encuentro?

"Se debe hacer una investigación para saber quién originó todo esto. Tengo entendido que fue en el camerino, cuando ya se acabó el partido. El jugador no estuvo en el encuentro, estaba de civil y que haya agredido un árbitro es muy grave. Debe tener una sanción de dos años según el código de disciplina. Fue tan grave que tuvieron que llevar a Alexander Guzmán al hospital y le cogieron diez puntos de sutura".