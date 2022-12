Wilson Gutiérrez: "He estado esperando tener una segunda oportunidad en Santa Fe"

El técnico bogotano habló con GolCaracol.com sobre la posibilidad de regresar al cuadro 'cardenal', tras la salida del uruguayo Guillermo Sanguinetti ante los malos resultados.

Las últimas horas en Santa Fe han sido agitadas. Ante los malos resultados en la Liga Águila I 2019 se dio la salida de Guillermo Sanguinetti y desde el sábado anterior comenzaron a circular los nombres de los candidatos para suceder al uruguayo.

Publicidad

Y dentro de ese abanico salió a relucir Wilson Gutiérrez, el bogotano que se coronó campeón en 2012 después de 37 años de sequía. Tamaño logro lo ubicó en el corazón de los hinchas del 'león'.

Vea acá: Juan Andrés Carreño: "Decidimos que Gerardo Bedoya dirija al equipo estos dos partidos"

Este lunes, el adiestrador bogotano se refirió a esa posibilidad en charla con GolCaracol.com.

¿Qué significado tiene estar en carpeta para regresar a Santa Fe?

"Eso es importante. Siempre estar ahí sonando y vigente es bueno para uno como profesional. Santa Fe ha sido mi casa toda la vida, el equipo que me lo ha dado todo y donde he hecho cosas muy importantes. Es grato saber que piensen en mí, es grato saber que soy una opción para ellos y esperar que se haga la voluntad de Dios. Si se concreta sería algo buenísimo para mí, yo creo que es algo que he estado esperando de nuevo, tener esa segunda oportunidad".

Publicidad

¿Cómo ve sus opciones, teniendo en cuenta las charlas preliminares que ha tenido con los dirigentes?

"Yo creo que como todos los opcionados tenemos una muy buena oportunidad. Creo que ellos van a estar estudiando cuál es la que mejor les conviene por el momento y económicamente también. Bueno, esperemos que tomen la decisión y sea para este lado".

Vea también: Por mala inscripción de Sebastián Pérez, Conmebol dio por perdido a Barcelona partido de Libertadores

Publicidad

¿Cree que los hinchas lo recibirían bien?

"Yo creo que sí. He sentido el apoyo, un apoyo muy grande de la gran mayoría de los hinchas, siento que hay un cariño muy especial y un deseo muy grande que tienen ellos de que se pueda regresar. Eso lo hace sentir a uno muy especial

En el último tiempo y tras su salida de Santa Fe, Wilson Gutiérrez estuvo en Deportivo Pasto; Oriente Petrolero, de Bolivia; y Carabobo, de Venezuela.