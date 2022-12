Wilson Lamoroux, Nicolás Gallo y Andrés Rojas, árbitros para clásicos de Medellín, Cali y Bogotá

Este viernes, se hicieron públicas las designaciones arbitrales para la décima fecha de la Liga Águila I-2017, que tiene como juegos estrella Nacional vs. DIM, Cali vs. América; Millonarios vs. Santa Fe.

En la página oficial de la Federación Colombiana de Fútbol se conocieron este viernes las designaciones arbitrales, para los juegos de este puente festivo, en la que existe especial atención sobre los clásicos de Medellín, Cali y Bogotá.

Pasto vs. Cortuluá:

Árbitro: Juan Rodríguez Ponton.

Árbitro asistente: Elkin Alexi Echavarría Colorado, Andrés Mauricio Escobar Estrada.

Junior vs. Once Caldas:

Árbitro: Luis Alfonso González Sánchez.

Árbitro asistente: Wilmar Alveiro Contreras Navarro, Rubén Darío García Molina.

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera:

Árbitro: Luis Fernando Serna Trujillo.

Árbitro asistente: Freddy Arturo Moyano Salamanca, Luis Guillermo González Navarro.

Nacional vs. Medellín:

Árbitro: Wilson Lamoroux Riveros.

Árbitro asistente: Eduardo Díaz Barrero, Víctor Manuel Wilches Abril.

Jaguares de Córdoba vs. Tigres:

Árbitro: Carlos Mario Herrera Bernal.

Árbitro asistente: Jhon Alejandro Gallego Arango, Fabián Orozco Rondón.

Cali vs. América:

Árbitro: Nicolás Gallo Barragán.

Árbitro asistente: Humberto Clavijo Prieto, Herminzul Calderón Mendivelsu.

Deportes Tolima vs. Huila:

Árbitro: Harold Perilla Rodríguez.

Árbitro asistente: Jhon Freddy Gómez Flórez, Jorge Armando Rodríguez Álvarez.

Millonarios vs. Santa Fe:

Árbitro: Andrés José Rojas Noguera.

Árbitro asistente: Jhon Harold Urrea Vargas, Ángel Gabriel Caro Martínez.

Equidad vs. Patriotas:

Árbitro: Jorge Andrés Guzmán Bonilla.

Árbitro asistente: Dionisio Ramón Ruiz Almanza, Jhon Edwar Aguilar Agudelo.

Águilas Doradas vs. Envigado:

Árbitro: Wilmar Alexander Roldán Pérez

Árbitro asistente: Alexander Guzmán Bonilla, Cristian Jairo de la Cruz Achicanoy.