Wilson Morelo: "Me duele ver a Santa Fe en esa situación, no encuentra el rumbo"

En el estadio El Campín de Bogotá se vivieron dos caras de la moneda. La de la decepción por el lado de Santa Fe y la de la alegría por parte de Águilas Doradas, que se alzó con un triunfo contundente de 5 a 0 y se fue con tres puntos que los consolidaron en la parte alta de la tabla de la Liga II 2023 del fútbol colombiano.

Y tras esa gesta de los antioqueños, aparecieron para hablar con la prensa el entrenador César Farías y el delantero Wilson Morelo, quienes dieron parte de victoria y hablaron de lo sucedido en el terreno de juego.

De entrada Morelo, quien fue autor de uno de los goles de los 'dorados', lamentó el mal presente del 'cardenal' y confía que encuentre el rumbo, su fútbol característico. El cordobés agradeció por el cariño de los hinchas de Santa Fe.

"Ustedes saben esta historia, que es de amor, que soy hincha de esta institución que me ha dado mucho y a la hinchada de Santa Fe decirle gracias porque el cariño siempre me lo demuestra. Hoy lastimosamente me tocó estar acá y marcarle el equipo del cual soy hincha, pero esto es profesionalismo. Hoy (sábado) estoy en un equipo que está haciendo las cosas bien, un equipo serio, ojalá Dios me dé la oportunidad de hacer historia con esta institución y me duele ver al equipo como está. Me duele ver al equipo que no encuentra el rumbo, pero es fútbol, ojalá se puedan levantar lo más rápido posible, esa garra y el fútbol que ha caracterizado al equipo", manifestó Morelo.

El experimentado delantero del elenco de Águilas Doradas agregó que "yo no me quise ir, pero ahora estoy de este lado y desear lo mejor a la institución para lo que viene y gracias a los hinchas por ese cariño".

Por su parte, César Farías no dudó en alabar el desempeño de sus dirigidos y el buen juego que elaboraron en una plaza difícil como es la cancha de El Campín.

"Creo que hemos buenos partidos, e incluso, perdimos hace algunos días en la Copa Colombia y no se habla en las derrotas de las cosas buenas que hicimos. Para nosotros, internamente, sabíamos que íbamos a hacer un buen partido acá. El contexto cuando ganas con autoridad, superioridad y en una plaza más difícil se nota más y es llamativo, al final es jugar con seriedad. Creo que hoy (sábado) sellamos la clasificación matemática y eso es una alegría. Es trabajar con seriedad, es verdad que un partido de estos emociona, da alegría, pero hasta ahí, sin volverse loco y después respetando a un rival que lo sufrió y este es el fútbol", sostuvo el DT venezolano.

Águilas Doradas lidera la Liga II-2023 y Farías aseguró que el buen presente del plantel 'dorado' se debe a que "nuestros jugadores son impecables, los números y la campaña hablan de la intimidad del camerino y lo que vivimos; esta institución ha ido madurando. Queremos aportar nuestra experiencia. De principio a fin en todas las pequeñas tareas lo hicimos con deseo, ganas y autoridad y eso nos premió en poder anotar una buena cantidad de goles", concluyó Farías.