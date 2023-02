Wilson Morelo y una tarde para el olvido con Independiente Santa Fe: erró dos penaltis en un partido

Independiente Santa Fe no anda por un buen momento en la liga del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Harold Rivera no ha podido mostrar su mejor cara a lo largo de la temporada luego de cinco fechas disputadas. Si bien los resultados no se han dado para el conjunto 'cardenal', la suerte y la efectividad de los delanteros tampoco han estado del lado del equipo capitalino, pues este domingo su máximo artillero, Wilson Morelo, erró dos penaltis que hubieran servido para conseguir una nueva victoria.

Aunque era una tarde especial para el 'león' que estaba festejando sus 82 años de historia, y le dio la despedida a Leandro Castellanos, el equipo no pudo tener una celebración redonda, ya que sumaron un nuevo empate.

Las oportunidades, más allá de si eran merecidas o no, las tuvo el conjunto local. De hecho, en la adición de la primera parte, cuando los samarios reclamaban que el tiempo ya se había cumplido, cometieron una falta dentro del área que significó una pena máxima a favor de los 'cardenales'.

Ante esta gran posibilidad de irse al descanso con el marcador a su favor, se encargó Wilson Morelo, quien puso el balón en el punto blanco y cuando se disponía a celebrar el que sería su gol 94 como futbolista de Santa Fe, Ramiro Sánchez le adivinó la intención y le atajó el disparo, ahogando el grito de gol.

Más allá de la opción desperdiciada, el delantero cordobés tuvo la oportunidad de una revancha. Pues al minuto 76 el cuerpo arbitral comandado por Jorge Duarte volvió a decretar una pena máxima para el equipo capitalino. Si bien en la mayoría de ocasiones que alguien erra un penalti en un encuentro cambian de cobrador, Morelo quería reivindicarse consigo mismo, con el equipo y con la afición, y decidió encargarse nuevamente del cobro.

Así las cosas y pidiendo el apoyo del público, el atacante 'cardenal' cogió impulso con toda la convicción de que en esta oportunidad si iba a marcar el gol, pero finalmente y para sorpresa de los cerca de 14 mil espectadores que se reunieron en el 'coloso de la 57', Ramiro Sánchez le volvió a ganar el duelo y le atajó el penalti.

Finalmente, los dirigidos por Harold Rivera no lograron vencer el arco del Unión Magdalena y una vez más quedaron en deuda en condición de local. Recordemos que en lo que lleva de la liga colombiana 2023-I, Independiente Santa Fe ha disputado dos compromisos en El Campín, en los que ha sumado tan solo un pinto, tras un empate y una derrota.

Más allá de lo anterior, cabe resaltar que Wilson Morelo sigue siendo el goleador del equipo con dos goles. De hecho, en este semestre ya había celebrado una anotación proveniente de un penalti, en aquella ocasión frente al Medellín en el Atanasio Girardot.