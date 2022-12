Ya se respira la Liga Águila Femenina: Dimayor publicó la programación de la primera jornada

Este viernes, la Dimayor dio a conocer las fechas y horarios en loss que se disputarán los primeros encuentros del campeonato profesional de mujeres, versión 2019.

Tras varios meses de incertidumbre y disputas, la Liga Águila Femenina vuelve a la acción. La Dimayor informó a través de su página oficial los días y horarios en los que se jugarán los partidos válidos por la primera fecha, donde destacan cotejos como el de Nacional vs. Once Caldas y Pereira vs. Independiente Medellín.

El juego que levantará el telón será Fortaleza frente a Santa Fe, el sábado 13 de julio, a las 2:00 p.m., en el estadio Municipal de Cota.

Todos los encuentros tendrán lugar en horario diurno y el partido entre América de Cali vs. Cortuluá (domingo 14 de julio, 1:15 p.m.) contará con transmisión de televisión cerrada.

A continuación, la programación completa de la primera fecha de la Liga Águila Femenina 2019:

LIGA AGUILA FEMENINA

FASE DE GRUPOS

FECHA 1

GRUPO A

13 de julio

Atlético Nacional vs Once Caldas

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

14 de julio

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

GRUPO B

13 de julio

Fortaleza CEIF vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Cota

14 de julio

Millonarios FC vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

GRUPO C

13 de julio

Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

14 de julio

Atlético Junior vs Real San Andrés

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Romelío Martínez

GRUPO D

13 de julio

Atlético FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

14 de julio

América de Cali vs Cortuluá

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: cerrada.

GRUPO E

13 de julio

Orsomarso SC vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

14 de julio

Atlético Huila vs Deportivo Pasto

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid