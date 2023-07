Yéiler Valencia: “Tras mi gol solo pensé en abrazar a mi mamá, se me olvidó la tarjeta amarilla”

Yéiler Valencia ha sido tendencia en el fútbol colombiano en las recientes horas, luego de marcar su primer gol como profesional con Once Caldas, pero también por la celebración de esa anotación, ya que decidió ir hasta la tribuna para darle un emotivo abrazo a su mamá, en el estadio Palogrande.

Sin embargo, al joven jugador se le olvidó que ya estaba amonestado, y el árbitro Wilmar Roldán tuvo que mostrarle la segunda tarjeta amarilla por meterse en las gradas del escenario deportivo, por lo que se fue expulsado.

Por eso, este lunes, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Yéiler Valencia contó detalles de lo que vivió el domingo, en el triunfo 4-0 de Once Caldas sobre el Deportivo Cali.

“Muy contento, feliz por haber marcado mi primer gol, y pues celebrarlo con mi mamá que es la que siempre me ha apoyado y ha estado ahí, se lo merece”, contó de entrada el joven futbolista.

Luego, Yéiler Valencia, señaló que “yo le dije “mamá te amo, esto es para ti, este momento tan lindo es para ti”. Ella lloró, y muy contenta, la verdad”.

Pero no todo fue felicidad tras el gol del jugador de Once Caldas ya vio fue expulsado y él contó cómo vivió ese duro momento.

“Muy triste la verdad porque quería seguir jugando tras el gol, hay una motivación que uno siente, y al ver la roja me sentí mal y se me salieron las lágrimas. El momento en el que vi que la pelota entró, no pensé más que en ir a abrazar a mi mamá, y se me olvidó la tarjeta amarilla”, aseveró.

Muy bonita y todo lo qué quieran la celebración de Yéiler Valencia. Pero a un profesional a toda regla como al Pecoso Correa no le dio ni cinco de gracia al saber que sería expulsado por doble amarilla. Sabe que primero es el partido, el equipo. #VamosOnce



©️📹 @WinSportsTV pic.twitter.com/0xWF8pe3Z7 — Jose Ricardo (@TrujilloArenas) July 31, 2023

Acá más declaraciones de Yéiler Valencia:

*Después del partido

“Muy feliz la verdad, me abrazó, estuve con ella un buen tiempo, y felicitándome ella ahí, muy contenta estuvo mi mamá”.

*¿Le dijo algo el técnico Pedro Sarmiento?

“No me dijo nada, me apoyó, me preguntaron si tenía amarilla, no me acordaba. Me dijo que no pasaba nada”.

*Un poco de Yéiler Valencia

“Yo nací en Caloto, y ahí viví con mis padres. Los momentos difíciles que viví se me vinieron a la mente, pensé en dejar de jugar porque mi ilusión era quedar en Nacional, fui al Cali y tampoco quedé, uno queda como frustrado. Pero vine acá a Manizales y me dieron la oportunidad”.

*Motivación desde Guachené

“Yo lo conozco a Yerry Mina, es una inspiración de uno trascender, que pues es un ejemplo, que uno puede llegar donde él está o más lejos. Es una motivación verlo donde está”.