Yeison Gordillo, cambió de frente: apareció en Barranquilla para firmar con Junior

Cuando faltan pocas horas para que se cierre el libro de fichajes de agentes libres, de cara a la Liga - II del fútbol colombiano, el ambiente se agitó totalmente hace pocos minutos cuando se registró la llegada de Yeison Gordillo a la ciudad de Barranquilla, en donde se espera que en las próximas horas firme su contrato con el Junior .

El jugador caucano, de 30 años, dejó así por puertas a los directivos de Independiente Santa Fe con los que tuvo conversaciones recientemente. A Gordillo se le vinculaba con el conjunto bogotano, pero finalmente todo tuvo un cambio y se decidió por darle el sí a los barranquilleros.

Dicha noticia la publicó el diario 'El Healdo', de la capital del Atlántico, e incluso en sus redes sociales dejó ver una foto del experimentado futbolista llegando a un hotel de la ciudad.

El tema de Yeison Gordillo pasaba básicamente por arreglar una situación de contrato con San Lorenzo de Argentina, que ya se habría solucionado y por esa razón estaría cerca de vincularse con el equipo que dirige Juan Cruz Real.

Por otra parte, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió al respecto en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "Tengo un chat con el jugador Gordillo en el que me dijo que no había podido solucionar su situación de papeles con San Lorenzo y que pues nos dejaba en libertad de buscar para no perjudicarnos".

El volante Yeison Gordillo ya está en Barranquilla. Se realizará exámenes médicos y, si los supera, firmará contrato con Junior. pic.twitter.com/15rPGXD1gA — DeportesEH (@DeportesEH) August 18, 2022

Trayectoria de Yeison Gordillo en el fútbol colombiano

El volante de marca de 30 años ha tenido la oportunidad pasar por tres equipos del rentado local. Su carrera la inició en Boyacá Chicó, equipo con el cual disputó más de 80 partidos entre el 2010 y 2015; de ahí dio su salto a Independiente Santa Fe, equipo con el cual consiguió cuatro títulos: una liga, una Superliga, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga Bank; luego pasó al Deportes Tolima donde disputó 51 partidos antes de migrar al fútbol internacional.

Ahora tras su regreso desde el fútbol de Argentina, Gordillo Vargas se alista para firmar con el Junior, el cuarto equipo colombiano en su carrera.