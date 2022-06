Yerson Candelo: "Me enorgullece que estén proponiendo mi gol para ser nombrado al Premio Puskás"

Yerson Candelo es el hombre del momento en el fútbol colombiano. El lateral caleño, de 30 años, hizo uno de los goles más espectaculares del último tiempo en el balompié de nuestro país, nada más y nada menos que en el partido de ida de la final contra el Deportes Tolima y muchos ya piden su nominación para el Premio Puskás.

"El gol lo he visto por todas partes. Me enorgullece mucho que estén proponiendo que lo nombren al Premio Puskás. Espero seguir aportando, con mucha tranquilidad y humildad. Apoyar al colectivo para lograr los objetivos trazados", afirmó el vallecaucano este viernes en una rueda de prensa que compartió con su compañero Daniel Mantilla.

El exjugador del Querétaro de México expresó que el 'verdolaga' ya está mentalizado para el partido de vuelta, que se jugará este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 7:00 p.m., horario de nuestro país.

"Si hay algo que hemos adoptado en este Atlético Nacional, es enfocarnos siempre en nosotros, en nuestro rendimiento y, obviamente, en controlar las virtudes del rival. Creo que ahora toda la atención está en terminar de recuperarnos, en hacer buenos entrenamientos y estar a punto en Ibagué. Vamos con la mentalidad de hacer un buen juego, de ganar el partido, ojalá sea por una buena diferencia de goles porque Nacional y la institución exige que este equipo gane y juegue bien en todas las canchas", agregó el talentoso lateral del equipo que dirige Hernán Darío Herrera.

Candelo también habló de su relación con la hinchada del 'verde paisa', la cual ha mejorado en el último tiempo. Recordemos que este jugador fue bastante criticado en su momento, pero gracias a sus destacadas actuaciones y el gol que puso a vibrar al Atanasio Girardot, se ha ganado el amor del público.

"Ahora soy de los jugadores que más tiempo se ha mantenido en la plantilla. He sido un jugador muy consistente, de estar casi en el 90% de los partidos por temporada. En un equipo como este hay que rendir, muchas veces no soy del agrado de muchas personas, pero es algo normal. Ahora se me da la oportunidad de ayudar al equipo con ese lindo gol, la hinchada lo está reconociendo, yo sigo siendo el mismo y el equilibrio emocional siempre está muy controlado. Al final la idea es ayudar al equipo a ganar", concluyó.