Yesus Cabrera respetó a Santa Fe: "Es el mejor equipo del año y lo ha demostrado"

América de Cali disputará una final de liga colombiana por segundo año consecutivo, mostrando un estilo de fútbol diferente al que practicó en el título de 2019 y con un nombres distintos en casi todas sus lineas.

Uno de los pilares de ambas campañas y de los pocos de aquella estrella 14 que se mantienen en la alineación titular actual, es Yesus Cabrera, pero con la gran novedad de que ahora lo hace en una posición que para muchos, puede parecer extraña por las habilidades en ataque que tiene el futbolista de 30 años: la de volante de primera línea.

"Digamos que es lo que tengo que poner porque no es mi fuerte. En esa posición tengo que trabajar mucho en los regresos e ir a presionar a los costados. En Pasto jugué de doble cinco, entonces ya conozco la posición y ha servido para darle salida al equipo desde la primera linea", confesó Cabrera en diálogo con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Todo se dio en el partido contra Nacional, que quedamos con 10 jugadores y así jugamos mejor que con once. Le dije al profe que me dejara en esa posición y a él le gustó. Me fijé mucho en Aldo Leao Ramírez cuando el profesor (José) Pékerman lo ponía ahí", añadió.

Yesus se ha destacado como volante '10', pero en ocasiones también ha brillado como extremo derecho. Ahora, el jugador reveló para lucir en la posición de volante de primera línea, se ha fijado en otros jugadores que como él, iniciaron en la creación pero con los años aprendieron a retrasarse.

"Me gustan los 10 clásicos como Giovanni Hernández y Omar Pérez. Macnelly es un 10 clásico pero por momentos se retrasa. Lo importante es irse adaptando, el fútbol está evolucionando y uno tiene que manejar ese sacrificio que demanda el fútbol moderno" , apuntó.

Por último, Yesus Cabrera también se refirió a la final del próximo domingo contra Independiente Santa Fe , equipo al que catalogó como muy fuerte por lo mostrado a lo largo del año.

"Es el mejor equipo del año y lo ha demostrado porque ha sido regular. Su fuerte es ser ordenados y a la hora de atacar son rápidos. Tenemos que contrarrestar estas cosas. En Cali va a ser un partido muy cerrado", concluyó el futbolista del América de Cali.