Yhonny Ramírez: “Este Millonarios vs Nacional será un clásico raro, ninguno está en buen momento”

Yhonny Ramírez sabe lo que es jugar con garra, tenacidad y mucha dedicación los clásicos del fútbol colombiano , mucho más por su paso por Millonarios por allá entre 2012 y 2013.

El exfutbolista antioqueño, y quien fue campeón liguero con el equipo ‘embajador’, charló con GolCaracol.com de lo que será el duelo de este sábado, en El Campín contra Nacional. Además, recordó cómo se viven esta clase de encuentros, que son muy diferentes por las rivalidades entre ambos.

Por otra parte, Ramírez es voz autorizada para hablar de la dura situación que vive Millonarios, apoyando el proceso de Alberto Gamero , pero eso sí, sabiendo que la historia del club bogotano exige que resultados.

¿Cómo ve la actualidad de Millonarios?

“Un poco complicada por el momento, pero Gamero es un técnico que le gusta que los equipos jueguen bien, es un hombre acostumbrado a hacer mucho con realmente poco y no lo digo solo por Millonarios, sino porque yo estuve con él en Chicó y en esos momentos no teníamos nóminas rimbombantes, pero sin duda Millonarios es más complicado porque la exigencia es mayor, los hinchas están ahí, no es fácil ponerse la camiseta y sin duda el equipo juega bien, pero hacen faltan hombres con mas renombre, experiencia y jerarquía para ganar. Yo creo que tiene buenos jugadores pero tiene que mostrar más por lo que es la historia de Millonarios, por ejemplo a mí me costó, me demoré seis meses en acoplarme, pero se espera que salga de estos baches”.

¿Hay que respetar este proceso de Alberto Gamero?

“Todo en la vida necesita un poco de tiempo, para nosotros llegar a la estrella 14 nos demoramos, es valorable o es mejor lo que Gamero hace con el equipo, porque no se hace cuanto Millonarios no tenía tantos jóvenes en su nomina titular, eso puede darle cosas al equipo después. Ya luego digamos está Macalister quien tiene la experiencia, pero necesita que lo acompañen que no lo dejen solo y los procesos serán importantes cuando técnicos y directivos lo vean como algo claro, pero si se está cambiando cada seis meses son sirve de nada”.

¿Qué cree que le falta a este Millonarios?

“En lo deportivo consolidar un estilo de juego, una mentalidad ganadora, es difícil uno volverse así, y más en equipos con camisetas tan grandes, pero es que los jugadores se consoliden y asuman un rol mucho mejor dentro de la cancha, es fortalecer la parte anímica, para que deportivamente puedan hacerse mejores cosas y que vengan los resultados”.

¿Cómo cree que será este clásico entre Millonarios y Nacional el sábado?

“Es un clásico raro, porque los equipos no vienen en su mejor momento, Nacional está complicado por el manejo de su equipo, uno no lo ve centrado en sus comentarios, porque no es como antes, que Nacional era diferente, eran jugadores con mucha jerarquía y eso también nos pasaba a nosotros, nos costaba hacerle partidos. Creo que será un partido parejo, por lo que están viviendo y esperemos que a futuro puedan evolucionar, pero que le den alegría y fútbol a la gente, porque de ellos solo se espera eso, que luchen y pongan actitud”.

¿Qué recuerdos tiene de esos partidos que le tocó contra Nacional?

“Momentos de felicidad, de tristeza, sobre todo porque los partidos con Millonarios eran especiales y la gente me lo hacia sentir, porque eran diferentes. Los hinchas iban a presionar, que no podíamos perder, que es nuestro clásico, y pues la historia lo dice y lo sabemos y hace que este clásico sea muy importante para los hinchas. Ya en cancha, recuerdo un partido que estábamos como 9 jugadores y teníamos un lesionado, habíamos empatado, y al último minuto nos marcó Sherman Cárdenas y nos dolió en el alma, porque hicimos un partidazo y lo perdimos, ese fue muy triste. También recuerdo la final del 2013 de Copa Colombia que también nos la ganan con un tiro libre de Juan David Valencia y que son momentos difíciles, porque siempre nos entregamos”.

