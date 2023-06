Yhonny Ramírez: “Siempre hay presión, pero este Millonarios se ve con madurez para ir a la final"

Millonarios y Boyacá Chicó son los dos equipos del grupo B de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I, con chances de llegar a la final del campeonato. Eso sí, los ‘embajadores’ tienen la primera opción y mucho se espera de ellos a pesar de la caída en la reciente fecha, precisamente a manos de los ‘ajedrezados’, que no les permitió llegar con antelación a la disputa por el título.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Yhonny Ramírez, quien fue campeón con los ‘embajadores’ en el 2012, para analizar cómo llegan los dirigidos por Alberto Gamero a la última jornada contra el Medellín, duelo que será el sábado, en El Campín.

Además, el exjugador y con recordado paso en Millonarios habló de las bajas que ha sufrido el cuadro azul en los recientes partidos, en especial David Macalister Silva y Andrés Llinás. ¡Hay mucha expectativa por el equipo de Gamero!

¿Qué decir de la sorpresiva derrota con Boyacá Chicó que no permitió a Millonarios clasificar a la final?

“Es un ambiente muy complejo porque la gente cree que los partidos todos hay que ganarlos, pero no ve o analiza que los otros equipos hacen cosas interesantes como el Boyacá Chicó. Este Chicó es el mejor de mucho tiempo atrás. Tienen mucha identidad, saben cómo se juega en Tunja. Millonarios en Bogotá sufrió pero consiguió el resultado ante ellos, cosa que no pasó en Boyacá”.

¿Qué cree que le pasó a Millonarios?

“Millonarios es un equipo que le ha costado porque tiene mucha carga de trabajo, fue a Brasil, luego a Tunja, tiene estos días para recuperar, poner todo en cancha ante su hinchada porque se sabe que en el estadio se sentirán fuertes y solidos y recogerán esas enseñanzas para ponerlas esta semana. Tienen las herramientas para superar esta fase y llegar a la final”.

¿Hay angustia cuando se definen cosas importantes?

“Siempre hay presión, temores, angustia, previo a partidos tan interesantes e importantes para cumplir los objetivos, pero uno va viendo en Millonarios mucha madurez para enfrentar este cuadrangular. Se ven más solidos, tuvo un partido difícil ante Chicó, pero no deja de ser solido. Alberto Gamero con su inteligencia va a saber recomponer lo que pasó y va a poner todo en cancha ante un difícil rival, que no va a ser fácil de superar”.

¿Le gusta esta mezcla de jugadores jóvenes con experimentados?

“Yo siento que la madurez la tienen los jugadores, los jóvenes vienen madurando y tiene experimentados para aguantar ciertos momentos de la competencia pero la gente no se puede desesperar porque seguramente siempre habrá dificultades”.

¿Ha sufrido mucho Millonarios sin Macalister Silva y Andrés Llinás, no le parece?

“Jugadores vitales en las columnas vertebrales del equipo, que marcan mucha diferencia. Obviamente Macalister es el líder y Llinás se viene consolidando como uno de los mejores centrales de Colombia porque si no están hacen falta. Pero hay chicos que vienen demostrando que vienen de atrás y marcan la diferencia, pero claro que para estos juegos necesitas de jugadores con ese carácter y experiencia para afrontar estos fuertes rivales y conseguir objetivos”.

¿Cómo cree que se darán esos partidos de Millonarios y Boyacá Chicó este sábado?

“Hay que salir a busca resultados y así se prestan para que sean más amenos para el espectáculo, para el espectador, hay algo interesante es que Chicó enfrentará al rival con el que quedó campeón en 2008 y Millonarios se medirá al Medellín con quien quedó campeón en 2012, es algo del contexto de la historia bonito que se presenta y me gusta verlo. La fecha y el momento serán vistosos para todos”.

¿Va por alguno de los dos, sabiendo que jugó en ambos equipos?

“Para mí es una lucha de muchas sensaciones por lo vivido en las dos instituciones. Tengo compañeros y amigos en Millonarios como Alberto Gamero, el jefe de prensa, Fernando Uribe. Y en Boyacá Chicó jugué con el entrenador, con Mario García, entonces es difícil desearle más a uno que otro, como el fin de semana, que fue un partido muy luchado, pero esperando que a todos le vaya bien y sea una disputa sana”.