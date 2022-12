Yilmar Angulo: "yo ya no puedo jugar al fútbol, después de una infiltración quedé así"

El exfutbolista antioqueño sufrió un quebranto de salud en enero de 2016 cuando jugaba con Millonarios y desde ese entonces no volvió a las canchas.

El 26 de enero de 2016, Yilmar Angulo sufrió un accidente cerebrovascular, justo en el momento en el que se perfilaba como titular del equipo que para ese entonces dirigía en Millonarios el uruguayo Rubén Israel.

Angulo, además, era considerado como uno de los volantes de marca de futuro en Colombia; pero ese percance marcó el principio del fin de su carrera deportiva.

Dos años después del percance de salud, Yilmar Angulo habló este martes con el programa 'El Camerino', de 'Blu Radio', y recordó lo sucedido estando en las filas de Millonarios.

"Yo no sabía hacer nada más que jugar al fútbol, no estudié porque me dediqué a esto", dijo el antioqueño de entrada.

El exfutbolista de Envigado y Medellín,a sus 31 años, recordó lo que para él fue la causa del accidente cerebrovascular. "Yo había tenido un suceso jugando frente a Equidad, un choque, tuve una distensión de ligamento. Después de un juego con Patriotas, el médico me infiltra con una aguja, pero yo le había dicho que no".

El relato de Angulo siguió y así manifestó que "a mí me dio un trombo cerebrovascular y eso fue después de la infiltración. Yo sentía mucho mareo después de que me sacó la aguja".

Para finalizar, el antioqueño indicó que "Millonarios pasó la valoración por la EPS y no por la ARL. Yo los demandé porque es lo más conveniente que se debía hacer".

Ese es el drama y la triste historia de Yilmar Angulo, quien tuvo que colgar los guayos prematuramente sin tener más alternativas de sustento para él y su familia.