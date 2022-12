Yimmi Chará y la posibilidad de irse a Brasil: "A mí no me ha llegado ninguna oferta"

El jugador del registro del Junior de Barranquilla hizo un balance del semestre y también comentó sobre el interés que se viene hablando de Atlético Mineiro en contar con sus servicios.

"Esperemos tener todo claro en estas próximas semanas para analizar con cabeza fría todo lo que puede pasar. He escuchado mucho sobre las ofertas, pero a mí como tal no me ha llegado ninguna”.

Esas fueron las palabras de Yimmi Chará, jugador del Junior, cuando le interrogaron sobre su futuro y las posibilidades de emigrar al Atlético Mineiro, de Brasil, desde donde extraoficialmente se viene indicando que lo quieren contratar.

“Como todo jugador tengo sueños, aspiraciones, pero sé que todavía tengo contrato con la institución", agregó Chará, en declaraciones publicadas por 'El Heraldo', de Barranquilla.

En Junior se viene cuestionando el nivel de todo el grupo y en especial de figuras como el atacante vallecaucano, tras la eliminación de Copa Libertadores de América y de la Liga Águila I 2018.

Chará aunque apareció en el listado de 35 preseleccionados de Colombia, no sería tenido en cuenta para estar en el Mundial Rusia 2018.