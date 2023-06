"Yo a Millonarios lo veo bien, pero en una final contra Nacional no se pueden cometer errores"

Millonarios y Nacional son los equipos que lucharán por la estrella en este primer semestre del 2023; del lado de los azules quieren la estrella 16, mientras que los 'verdolagas' la número 18. Raúl Ramírez Gacha es uno de esos futbolistas que sabe lo que es jugar una final, el sentir esos duelos decisivos con el 'embajador' y fue en la extinta Copa Merconorte que tuvo esa oportunidad.

Si bien el resultado no fue el más positivo para el azul bogotano, ya que cayeron en el año 2000 con marcador global de 2-1. Ahora, 'Gacha' Ramírez confía en que el grupo liderado por Alberto Gamero pueda cerrar este buen proceso con un título, el de la Liga colombiana, y darle una alegría más a su fiel hinchada. En charla exclusiva con Gol Caracol, el exmediocampista de Millonarios aseguró que el plantel capitalino es uno de los que mejor juega el fútbol en nuestro rentado local.

¿Cómo ve a este Millonarios de cara a la final con Atlético Nacional?

"Yo lo veo bien, Millonarios viene haciendo bien las cosas, ya en estas instancias los partidos son distintos, ya acá el que pierda, el que cometa errores va quedar afuera. Pero yo lo veo bien, es una gran final, dos grandes de Colombia donde ojalá que la estrella se le dé al 'profe' Gamero y a Millonarios".

Millonarios festeja su clasificación a la final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano Colprensa

¿Qué cualidades futbolísticas destacar de este Millonarios?

"Millonarios es un equipo que trata bien el balón, que juega bien al fútbol, que tiene muy buenas cualidades, con sus buenos jugadores que tiene en este momento, que le dan buen trato al balón y esto es lo fundamental de Millonarios, que siempre tiene posesión del balón y a sus rivales siempre los trata de someter jugando bien al fútbol".

¿Qué es lo que más le gusta de este Millonarios liderado por Alberto Gamero

"Lo que más me gusta de este Millonarios del 'profe' Gamero es que le está dando la oportunidad a esos jugadores jóvenes que juegan bien al fútbol, con futbolistas veteranos, se puede decir, como Macalister como Uribe, que son futbolistas importantes y que están ubicando bien a estos muchachos. Millonarios es uno de los equipos, que para mí, juegan mejor fútbol aquí en Colombia".

¿Quién llega mejor a esta final de la Liga I-2023, Millonarios o Nacional?

"Aquí no se puede decir quién llega mejor, ambos llegaron a la final y está demostrado que son dos equipos importantes de Colombia, que juegan bien al fútbol, por jerarquía, por su trayectoria. Aquí resaltar a uno más que al otro no, pienso que aquí el que haga mejor las cosas y no cometa errores va a salir triunfante en esta final y que lo más importante es que gane el público y la hinchada, pero como jugador que fui de Millonarios que se quede acá".

Raúl Ramírez Gacha en su paso por Millonarios. Archivo particular

¿Qué recuerdos tiene de esa final de la Copa Merconorte entre Millonarios y Nacional en la que usted estuvo?

"La final de la Merconorte, si tú no ganas de local es difícil ir a una plaza como Medellín, lastimosamente acá empatamos 0-0 y allá en Medellín nos ganaron 2-1. Fue un partido muy intenso, una gran final, que a la postre Nacional nos gana bien".

¿Cómo eran esos partidos en la Copa Merconorte?

"Son partidos importantes para cualquier jugador que juegue un torneo internacional como la Copa Libertadores o ahora la Sudamericana, la Merconorte es un tema que cruzaron ahí, es la Sudamericana, certámenes que son importantes y nos fue muy bien en las ediciones que yo actué y es gratificante haber estado en esa competencia como fue la Merconorte".