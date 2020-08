"Yo estuve a la altura de 'Juanfer' Quintero, pero tuve momentos de trago y mucho trasnocho"

Juan Camilo Vela fue un talento de proyección del fútbol de Valle del Cauca y que alcanzó a impresionar en sus inicios en Deportes Quindío. Además, hizo parte de selecciones Colombia juveniles, pero sus propios errores de comportamiento lo perjudicaron y terminó en un segundo plano. Así ha jugado en el equipo 'cafetero', Universitario de la B, Huila y Jaguares y aún tiene las ganas de crecer y sobresalir en el mundo del fútbol.

Luis Díaz, entre la cláusula de 80 millones de euros y los elogios en redes sociales

"Cuando yo salí de la Selección (juvenil), me eché al tres. Era trago, trasnocho, mala alimentación. Subí de peso y ya nadie me metía, no me entrenaba bien. Hacía todo lo contrario", dijo Juan Camilo Vela en primera instancia, en una entrevista abierta con 'De Grueso Calibre'.

El jugador de 27 años y que recientemente estuvo en las filas de Boyacá Chicó agregó que "yo era el 'boom', Eduardo Lara había quedado en llamarme a la Selección Colombia para el Mundial Sub-20, pero no me llaman por no portarme de la mejor manera. Después me llama 'Piscis' Restrepo y los de experiencia éramos Bonilla, el arquero; ‘Juanfer’ Quintero, Sebastián Pérez".

"Estuve a la altura de Juan Fernando Quintero, no por nada estuvimos en Selección", finalizó Vela, quien hoy hace un acto de contrición de una carrera que pudo ser más importante y que de una manera se ha truncado por sus propios errores.

“Juan Guillermo Cuadrado ahora es un jugador capaz de interpretar todos los roles por la derecha”