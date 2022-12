“Yo me quiero quedar, no veo mi futuro fuera de Medellín”: Mauricio Molina

El mediocampista de 36 años dio información respecto a su continuidad o no en el ‘poderoso’, asegurando que se tomará la decisión, dependiendo la evaluación del cuerpo técnico.

Mao Molina volvió como un ídolo en el Deportivo Independiente Medellín y celebró el campeonato de la Liga Águila del primer semestre del 2016.

Este miércoles DIM inició trabajos de pretemporada bajo la dirección técnica de Luis Zubeldía y al final de la sesión se ofreció rueda de prensa en la que asistió el mediocampista ofensivo.

“Es claro que yo me quiero quedar, no veo mi futuro fuera del Medallo, me siento capacitado para seguir aportando. Hay buena voluntad de las tres partes para que yo continúe, todo dependerá de la evaluación durante la semana”, dijo Molina respecto su renovación o no con el ‘poderoso de la montaña’.

Además, también analizó el nuevo cuerpo técnico, dirigido por Luis Zubeldía. “La primera impresión sobre el técnico es que es un tipo muy profesional y muy directo. Tenemos jugadores jugadores de muy buenas características, estamos a disposición del entrandor para potenciar su estilo de juego”, añadió el volante de 36 años.