"Yo no he hablado con nadie del Medellín", dijo Gabriel el 'Gavilán' Gómez

El volante panameño permanece en Bucaramanga, en donde entrenarán hasta el próximo 15 de diciembre, y afirmó que se quiere quedar en el fútbol colombiano.

Uno de los equipos que viene buscando refuerzos para la temporada 2018 es el Independiente Medellín, que ni siquiera clasificó en el grupo de los ocho mejores de la Liga Águila II-2017.

Y entre los nombre que se manejan en la prensa antioqueña se habla de Gabriel el 'Gavilán' Gómez, quien tuvo una continuidad importante con Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, el volante panameño en charla con GolCaracol.com dijo no estar enterado de la posibilidad de ir al Medellín.

"Yo no sé nada del Medellín. Desde la semana pasada en noticias se viene hablando de eso, pero no he hablado con nadie del DIM", indicó Gómez.

"Estoy entrenando con Bucaramanga, lo vamos a hacer hasta el 15 de diciembre y estamos hablando para poder renovar. Quiero seguir en Colombia y en el año del Mundial de Rusia no es conveniente cambiar de club", agregó el futbolista canalero.