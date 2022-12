"Yo no me vendo por plata", aclara José Sand, el esperado refuerzo del Cali

El delantero argentino rompió definitivamente cualquier tratativa con Lanús de su país, declinó ir al Nacional, de Uruguay, y es esperado en la capital vallecaucana este domingo. ¿Llegará?

Durante toda la semana solamente se ha hablado de un nombre y un apellido en el Deportivo Cali. Ese es el del delantero argentino José Sand, quien armó polémica en Argentina, Uruguay y Colombia, ante su demora para decidir su futuro profesional.

Y al parecer, finalmente el atacante nacido en Corrientes y de 37 años se vestirá con la camiseta de los verdes del Valle del Cauca.

Pero antes de emprender viaje a Colombia, Sand aclaró que el dinero no es su principal motivación.

"No soy ningún pesetero, como dicen algunos en las redes. Yo no me vendo por plata, nunca lo hice ni lo haré, porque en mi casa me criaron de otra manera", aclaró Sand en declaraciones reproducidas por diario 'Clarín'.

Se espera que este domingo el experimentado futbolista aparezca por fin en Cali y ponga su firma en el jugoso contrato que le ofreció el conjunto 'azucarero'.

