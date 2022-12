"Yo no podría definir si un paro de futbolistas sería ilegal, cada club debería presentar una demanda"

Así lo aseguró Carlos Baena, Viceministro del Trabajo, quien iba a ejercer como mediador este lunes en el conflicto que hay desde hace varias semanas entre jugadores y dirigentes.

A falta de dos fechas para culminar el ‘todos contra todos’ y en medio de la lucha de varios equipos por cumplir con sus objetivos, la tensión por un cese de actividades continúa y podría definirse en las próximas horas.

Publicidad

Este lunes será clave para concretar el fin de este conflicto, la continuidad del mismo o el inicio de un paro histórico en el fútbol colombiano. Jugadores y dirigentes se reunirán en el Ministerio del Trabajo, en donde el Viceministro Carlos Baena ejercerá como mediador.

Ritmo y goles: así les fue a los futbolistas de la Selección Colombia este fin de semana

Sin embargo, la incertidumbre está presente dado que el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez calificó de parcializada la postura de Baena y descalificó su rol como mediador . Por lo que en caso de no presentarse a la reunión, los futbolistas estarían pensando en comenzar el paro.

“Yo solo manifesté que desde el 2007 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), avalado por las normas del trabajo que amparaban este tipo de negociaciones, había planteado la idea de que debían hacer el esfuerzo entre las partes para ponerse de acuerdo con el tema del estatuto del jugador”, aseguró el Viceministro en dialogo con ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’.

Publicidad

“Estamos a la expectativa de que Vélez vaya. Le envíe una carta el pasado viernes asegurándole que mi postura de mediador es acercar las partes. No tengo el poder de tomar decisiones. Lo invité para que fuera a la reunión, por el bien del fútbol colombiano esperamos que este”, complementó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

Eso sí, Baena es consciente de la situación y bajo el panorama de la no asistencia del presidente de la Dimayor, afirmó: “Si no se presenta seguiremos apostándole al dialogo. No queremos que se acuda a un paro porque tenemos los mecanismos de dialogo social para solventar este conflicto. Insistiremos en eso”.

Al ser consultado sobre la postura de varios presidentes de diferentes equipos del futbol, quienes aseguraron que el paro sería ilegal, el Viceministro aseveró: “Yo no podría definir esto. Eso lo determinarían los jueces de la república. Cada club tendrá que presentar una demanda ante ellos para declarar la ilegalidad del paro. Esto sería un proceso indeseable y esperamos que no lleguemos a eso”.

Cabe recordar que los futbolistas solicitaron mediante un pliego que “los temas que consideramos necesarios concertar son: el calendario de las competencias profesionales. Concertar el estatuto del jugador de la FCF. Concertar el código disciplinario de la FCF. El torneo profesional de fútbol femenino y pólizas complementarias de salud, entre otros puntos fueron los solicitados por la agremiación, hace ya unas semanas".