“Yo no tuve ninguna explicación, tampoco las pedí”: Gregorio Pérez, técnico saliente de Santa Fe

El entrenador uruguayo habló de lo sucedido en el equipo ‘cardenal’, del que fue entrenador hasta el sábado anterior. “A nivel local no se dieron los resultados”, afirmó.

Según el profesor Pérez no hubo una razón concreta por la cual, al final del partido del anterior sábado entre Santa Fe y Once Caldas, que terminó en igualdad 2-2, fue notificado por la Junta Directiva que no seguía más con el equipo ‘cardenal’.

“No lo sé, yo no tuve ninguna explicación, tampoco las pedí. Soy consciente de los altibajos del equipo”, afirmó Gregorio Pérez este lunes, en entrevista con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Además agregó que “las cosas se dieron así, el Presidente (César Pastrana) muy abruptamente me dijo que quería un revulsivo en el plantel”.

En cuanto a las metas que se trazó Santa Fe para este semestre, Pérez explicó: “soy consciente que a nivel local no se dieron los resultados. Nuestra intención y objetivo era clasificar a la Copa y ese objetivo se logró”.

También habló sobre la salida de Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, quien actualmente juega con Patriotas de Boyacá. “Yo nunca saqué a Omar Pérez, lo único que yo dije fue que él no estaba para jugar los 90 minutos. Eso me lo cargaron a mí, yo tengo mi conciencia tranquila porque no fue así, yo no lo saqué”.

Por otro lado, Pérez indicó que se va de Colombia con un buen recuerdo, “no me voy a aburrido, son circunstancias que pasan, es la tercera liga más importante del continente, tiene un fútbol muy rico, tengo la mejor imagen de este país”.

Finalmente, elogió a la Selección Colombia, “esta Selección tiene mucha madurez, ya tiene un Mundial encima y tiene muy buenas individualidades. Yo lo veo con muchas expectativas, estoy seguro que van a llegar lejos”, dijo Pérez.

Santa Fe ocupa la posición trece de la tabla en la Liga Águila con 18 puntos.

Mientras que en el grupo D de la Copa Libertadores, los 'cardenales' son terceros con 2 puntos. En esa misma zona, Flamengo es primero con 4 unidades, River Plate tiene 2 puntos y Emelec es último con un punto.